Morgonpigg? Frukostkock sökes till Badhotellet
2025-10-30
Vill du vara med och vidareutveckla vårt härliga Badhotell?
Vi söker nu en passionerad frukostkock till vårt team på Badhotellet i Tranås.
Om du har erfarenhet från restaurangbranschen, är morgonpigg och brinner för att skapa härliga smakupplevelser, vill vi gärna höra från dig!
Om Badhotellet
Badhotellet är en anrik pärla mitt i hjärtat av Tranås, med över hundra års historia av gästfrihet och välbefinnande. Här möts tradition och nutid i en unik miljö där omtanke, kvalitet och personlig service står i centrum. Vårt hotell erbjuder allt från avkopplande spa och sköna övernattningar till minnesvärda måltider - alltid med målet att ge våra gäster en upplevelse utöver det vanliga.
Om rollen
Som frukostkock hos oss får du en central roll i att ge våra gäster en riktigt bra start på dagen. Du ansvarar för att förbereda, tillaga och presentera frukost- och lunchrätter av hög kvalitet - alltid med fokus på smak, presentation och upplevelse.
Förbereda och tillaga rätter till frukost och lunch
Säkerställa hög kvalitet och presentation av maten
Följa hygien- och säkerhetsföreskrifter
Bidra till utvecklingen av frukostutbudet
Samarbeta med övrig kökspersonal för att säkerställa en smidig drift
Kockutbildning och/eller erfarenhet som kock
Goda kunskaper inom matlagning och livsmedelshantering
Kreativ och nytänkande med en passion för mat
Förmåga att arbeta effektivt både självständigt och i team
Flexibel och anpassningsbar till olika arbetssituationer
Vi erbjuder
En inspirerande arbetsmiljö i vackra och historiska omgivningar
Möjlighet att utvecklas och växa inom företaget
Konkurrenskraftig lön och förmåner
Ett engagerat och positivt team som värnar om gemenskap, kvalitet och gästupplevelse
Låter detta som något för dig?
Välkommen med din ansökan redan idag!
Tjänsten tillsätts löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Plats: Badhotellet, Tranås
Anställningsform: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
E-post: kokschef@badhotellet.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Frukostkock".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556568-9139), http://badhotellet.com
Ågatan 16 (visa karta
)
573 31 TRANÅS Kontakt
Hotellchef
Annette Bohman hotellchef@badhotellet.com 0720760792
9582504