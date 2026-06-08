Montörer till Wenmec i Kil!
Industri Support Värmland AB / Montörsjobb / Kil Visa alla montörsjobb i Kil
2026-06-08
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Industri Support Värmland AB i Kil
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-08Om företaget
Har du erfarenhet av montering och gillar att jobba med händerna? Då har vi jobbet för dig!
Wenmec söker nu flertalet engagerade och händiga montörer för omgående uppdrag.
Rekryteringen sker löpande där vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Sök därför idag då tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med montering av olika typer av komponenter, både mekaniska och tekniska. Arbetet sker i produktion, där noggrannhet och effektivitet är avgörande. Det är en fördel om du har vana från industri- eller verkstadsarbete sedan tidigare.Profil
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av montering eller som är allmänt händig och tekniskt lagd. Du trivs med att arbeta praktiskt och har lätt för att samarbeta med andra i team. Som person har du en god arbetsmoral, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och bidrar till ett positivt arbetsklimat. För rollen är det ett krav att du har truck- och traverskort.
Vi erbjuder ett varierande och praktiskt arbete hos en stabil arbetsgivare, där du får arbeta i en trevlig miljö med god stämning i teamet.
Om Industrisupport
IndustriSupport är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med över 25 års erfarenhet av att skapa framgångsrika samarbeten mellan företag och kompetenta medarbetare. Vi är specialiserade på rekrytering och bemanning inom en rad olika yrkesområden, och erbjuder långa kontrakt både på kollektiv- och tjänstemannasidan.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas genom att arbeta på olika arbetsplatser, lära dig nya arbetsuppgifter och bygga ditt eget nätverk av värdefulla kontakter – allt inom tryggheten av en stabil anställning. Vi tror på att personalen är företagets viktigaste tillgång och arbetar aktivt för att skapa en attraktiv arbetsmiljö där varje individ kan växa och trivas.
Vi erbjuder förmåner som kollektivavtal, försäkringar, företagshälsovård och friskvårdsbidrag. Genom att satsa på din personliga utveckling i arbetslivet strävar vi efter att vara en arbetsgivare som du kan lita på och trivas med under lång tid.
Vår framgång bygger på långsiktiga och starka relationer – både med våra medarbetare och våra kunder. Vår personal utmärker sig genom sin omfattande kunskap, sitt starka engagemang och sin genuina vilja att skapa framgång – för dig som kandidat och för de företag vi samarbetar med.
Läs mer om oss på www.industrisupport.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Industri Support Värmland AB
(org.nr 556573-7482), https://industrisupport.com/
Korpralsvägen 3 (visa karta
)
671 34 ARVIKA Arbetsplats
Wenmec AB Kontakt
Linda Karlsson Nikula linda.karlsson-nikula@industrisupport.com +46 70 515 00 10 Jobbnummer
9951454