Montörer till W5 Solutions i Älmhult
2026-04-07
Nu söker W5 Solutions montörer till sina fina nya lokaler i Älmhult. Hos oss får du chansen att växa både personligt och professionellt i en innovativ organisation.Publiceringsdatum2026-04-07Arbetsuppgifter
Som en del av vårt team har du möjlighet att bidra och påverka under en dynamisk period, där din insats kommer att göra skillnad för vår framtid.
I rollen som Montör kommer dina arbetsuppgifter bestå av:
Montering av elverk enligt ritningar och arbetsinstruktioner
Mekaniskt montage samt enklare elmontage
Följa produktionsplan och uppsatta kvalitetskrav
Dokumentation enligt interna rutiner
Avvikelserapportering vid behov
PERSONLIGA EGENSKAPER & KVALIFIKATIONER
Du som antar denna utmaning har med fördel en teknisk utbildning på gymnasial nivå samt att du har tidigare erfarenhet av lödning och kvalitetsarbete är önskvärt. Har du en praktisk erfarenhet av mekanisk montering och/eller enklare elmontering, är detta meriterande.
Med fördel har du följande kvalifikationer:
Grundläggande verkstadserfarenhet
Erfarenhet av industriell montering
Förmåga att läsa och följa ritningar och instruktioner
God förståelse för kvalitet och säkerhet
Med ett grundläggande intresse för teknik och mekaniska/elektriska komponenter tar du dig an dina uppgifter. Du har ett öga för detaljer, är flexibel som person och lägger stor vikt vid att säkerställa att kvalitetskraven uppfylls. Vidare har du lätt för att kommunicera och följa instruktioner samt bibehålla fokus över tid.
Att du talar och skriver svenska ser vi som en självklarhet. Vill du arbeta på en trygg arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter i en familjär kultur?
Tveka inte ansök redan i dag!
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som montör är ett konsultuppdrag på heltid som initialt är på 6 månader. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vår kund W5 Solutions.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare/konsultchef Anikka Lindström på anikka.lindstrom@eterni.se
eller 070-935 40 66 och Elsa Schöldberg på elsa.scholdberg@eterni.se
eller 072-644 79 55.
Plats: Älmhult
Start: Under våren
Arbetstider: Dagtid
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
343 36 ÄLMHULT Arbetsplats
W5 Sweden AB Kontakt
Anikka Lindström anikka.lindstrom@eterni.se Jobbnummer
9838490