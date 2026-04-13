Montörer till Volvo CE i Braås
2026-04-13
Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar via hemsidan. Ansökningar via mail hanteras ej. Publiceringsdatum2026-04-13Om tjänsten
Vill du arbeta i en modern produktionsmiljö där kvalitet, noggrannhet och teamwork står i fokus? Som montör hos vår kund Volvo CE i Braås blir du en viktig del av monteringskedjan och spelar en central roll i att säkerställa att fordonskomponenter monteras med precision och hög kvalitet. Erfarenhet av liknande arbete är meriterande men inget krav - här får du god introduktion och möjlighet att utvecklas. Tjänsten är en visstidsanställning på heltid med goda möjligheter till förlängning och du arbetar dag- eller kvällstid. Som konsult genom Adecco får du chansen att utvecklas, lära dig ny teknik och påverka arbetsprocesser hos vår kund. Adecco värderar jämställdhet och mångfald högt, vi ser därför positivt på sökande av olika kön och bakgrund.
Om dig
Vi söker dig om är engagerad och har ett naturligt kvalitetstänk. Du trivs i en roll där både samarbete och självständighet är viktiga delar av vardagen. För att lyckas i rollen ser vi att du är stresstålig och tycker om att arbeta fysiskt, eftersom många av arbetsuppgifterna är både praktiska och repetitiva. Din inställning och vilja att lära dig ny teknik och effektiva arbetsmetoder är minst lika viktigt som tidigare erfarenhet. Som konsult genom Adecco får du chansen att utvecklas och påverka arbetsprocesser hos vår kund. Adecco värderar jämställdhet och mångfald högt, vi ser därför positivt på sökande av olika kön och bakgrund.
Krav för tjänsten:
Godkänt betyg i matte 1, svenska 1 och engelska 5
Trivs med repetitiva arbetsuppgifter i ett högt tempo
Meriterande:
Erfarenhet av montering eller liknande praktiskt arbete
Om ansökan
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Bakgrundskontroll kommer att genomföras på samtliga slutkandidater i processen.
Vi använder oss av videointervju i denna rekrytering vilket är ett obligatorisk steg för att vi ska kunna ta dig vidare i processen. Vänligen genomför den så snart som möjligt efter att du har fått den.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Olivia Sjöberg via Olivia.Sjoberg@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
352 27 VÄXJÖ
Olivia Sjöberg olivia.sjoberg@adecco.se Jobbnummer 9849399
9849399