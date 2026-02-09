Montörer till utvecklingsverkstaden
2026-02-09
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos BAE Systems Hägglunds AB i Örnsköldsvik
, Karlskoga
eller i hela Sverige
Lockas du av en roll som montör inom utvecklingsprojekt? I denna tjänst arbetar du med prototypmontage i tidiga projektfaser och får ett nära samarbete med konstruktionsavdelningen.
Varmt välkommen med din ansökan!
BAE Systems Hägglunds har tagit anbud för mångmiljardbelopp, vilket innebär hög sysselsättning för många år framåt. Vi söker nu ytterligare montörer. Välkommen att bli en del av en grupp som månar om och stöttar varandra. Vi är en arbetsplats med hög trivsel och starkt fokus på företagskultur. Här får du chansen att växa med oss och bidra till att trygga framtiden.
Din framtida utmaning
I denna roll jobbar du i många av våra projekt och dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att utföra prototypmontage av våra bandvagnar och stridsfordon.
Arbetet som ofta ligger i tidig projektfas sker i nära samarbete med konstruktionsavdelningen. Vi bygger de första enheterna och tillsammans utvärderar vi konstruktionslösningarna utifrån funktion, producerbarhet och kostnad.
Den du är
Vi söker dig som är en självgående person med stort eget driv. Du är flexibel i ditt arbetssätt och har hög social kompetens. Då du kommer att ha många kontaktytor inom företaget så är det viktigt att du trivs med att samarbeta med andra.
För att trivas i rollen ser vi att du har ett stort tekniskt intresse.
Vad du blir en del av
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet! Du blir en del av ett team bestående av kompetenta och stöttande medarbetare som slussar högkvalitativt arbete vidare i vårt produktionsflöde. Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till utveckling.
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten påwww.jobbaochlev.se/www.inspiration.ornskoldsvik.sewww.hogakusten.com/sPubliceringsdatum2026-02-09Kontaktperson för detta jobb
Har du frågor kring tjänsten, är du varmt välkommen att höra av dig till rekryterande chef, Fredrik Tier eller Lisa Fagerström, rekryteringskonsult, 076-8241789.
Sista ansökningsdag är den 8 mars.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik.
Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetskontroll och drogtest.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
