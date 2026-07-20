Montörer till teknikföretaget Trimble!
WeStaff Sweden AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Danderyd Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Danderyd
2026-07-20
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Vi på WeStaff Sweden söker nu noggranna och tekniskt intresserade montörer till Trimble i Danderyd. Trimble är ett världsledande teknikföretag som utvecklar avancerade mätinstrument och tekniska lösningar som används av kunder inom bland annat industri, bygg, geospatial teknik och transport världen över.
Här får du möjlighet att arbeta med produkter där mekanik, elektronik och precision möts. Du blir en del av en modern produktionsmiljö där kvalitet, innovation och tekniskt kunnande står i fokus.
Rollen passar dig som gillar att arbeta praktiskt med avancerad teknik, har ett öga för detaljer och vill utvecklas inom professionell montering och produktion.
Ditt nya jobb:
Som montör hos Trimble blir du en viktig del av produktionen där du arbetar med montering och testning av tekniska produkter som innehåller både mekaniska och elektroniska komponenter.
Du kommer att arbeta i ett engagerat produktionsteam där noggrannhet, kvalitet och samarbete är centrala delar av det dagliga arbetet. Rollen innebär finmontering, testning och dokumentation enligt tydliga processer och kvalitetskrav.
Detta är ett långsiktigt inhyrningsuppdrag där du får möjlighet att utvecklas i en tekniskt avancerad miljö med trevliga kollegor och god arbetsmiljö.
Anställning: Heltid, långsiktigt uppdrag Start: Augusti 2026 Arbetstid: Måndag–fredag dagtid med möjlighet till flextid Plats: Danderyd, Stockholm
Arbetsuppgifter:
Montera tekniska produkter enligt instruktioner och kvalitetskrav
Utföra finmontering av mekaniska och elektroniska komponenter
Testa elektronik och mekaniska funktioner
Arbeta med handverktyg och noggranna monteringsmoment
Följa produktionsplanering och säkerställa leveranser enligt plan
Dokumentera arbete och resultat i digitala system
Delta i dagliga produktionsmöten med fokus på säkerhet, kvalitet och leverans
Bidra till förbättringar av arbetssätt och processer
Vem passar i rollen?
Vi söker dig som är noggrann, tekniskt intresserad och trivs med ett praktiskt arbete där precision och kvalitet är avgörande. Du gillar att arbeta strukturerat, följa instruktioner och ta ansvar för att slutresultatet håller hög kvalitet.
Du trivs både med självständigt arbete och att samarbeta tillsammans med kollegor i ett team. Du är nyfiken, lösningsorienterad och tycker om att arbeta med tekniska produkter.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av tekniskt arbete, montering eller liknande praktiskt arbete
Erfarenhet av finmontering och arbete med handverktyg
God datorvana då dokumentation och kvalitetskontroller sker i olika system
Förmåga att arbeta noggrant efter instruktioner och processer
God svenska i tal och skrift
Ett stort teknikintresse
Meriterande:
Utbildning inom exempelvis el, elektronik, mekanik eller fordon
Erfarenhet från produktion eller teknisk tillverkning
Erfarenhet av arbete i renrumsmiljö
Praktiskt teknikintresse inom exempelvis elektronik, datorer, fordon eller liknande
Information:
Anställning: Heltid, långsiktigt arbete
Arbetstider: måndag-fredag dagtid med möjlighet till flextid.
Friskvård och bra lön.
Hos oss på WeStaff Sweden får du en trygg anställning med en personlig konsultchef.Publiceringsdatum2026-07-20Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via länken nedan! Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post. Läs mer om oss på www.westaff.se
Om WeStaff Sweden
Vi är ett växande konsult- och rekryteringsföretag i Sverige och ett auktoriserat bemanning- och rekryteringsföretag som hjälper företag att växa och människor att utvecklas i sina yrkeskarriärer.
Våra värderingar bygger på personlig relation, trygghet och långsiktighet i allt vi gör. Vi är ett kunskapsdrivet team med över 30 års erfarenhet från branschen.
Som anställd hos WeStaff Sweden erbjuds du en trygg anställning med kollektivavtal, friskvårdsbidrag, pension och ett närvarande engagemang. Vill du bli en del av vårt team? Ansök nu och bli vår nästa medarbetare! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8085680-2105168". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WeStaff Sweden AB
(org.nr 559368-8319), https://www.westaff.se
Nybrogatan 56 (visa karta
)
114 40 STOCKHOLM Arbetsplats
WeStaff Sweden Jobbnummer
10006768