Montörer till teknikföretaget Trimble
2025-08-18
WeStaff Sweden söker montörer till ett världsledande teknikföretag i Danderyd/Stockholm!
Detta är ett inhyrningsuppdrag hos vår kund Trimble, som tillverkar mätinstrument för industrin. Vi söker nu montörer till produktionslinjerna.
I rollen kommer du att arbeta med montering och testning av produkter som innehåller både mekanik och elektronik.
Ditt nya jobb:
Detta är ett långsiktigt inhyrningsuppdrag. Du kommer att arbeta i den dagliga produktionen med montering i ett hjälpsamt och trevligt team. God arbetsmiljö i trevliga lokaler.
Uppdragen är på heltid och tillträde sker löpande under augusti-2025
Platserna kommer tillsättas snarast, sök ditt nya jobb redan idag!
Arbetsuppgifter:
Montering av tekniska produkter enligt instruktioner för högsta kvalitet
Testning av elektronik samt mekaniska delar
Följa den dagliga planeringen för att säkerställa leveranser mot kund
Delta i dagliga produktionsmöten med fokus på säkerhet, kvalitet och leverans
Följa digitala processer för dokumentation
Bakgrund: Vi ser gärna att du har erfarenhet inom monteringsarbete sedan tidigare. Du trivs att arbeta efter uppsatta mål och med förbättringar. Som person trivs du med att samarbeta med kollegor för att lösa uppkomna utmaningar och tillsammans med teamet nå fram till ett 100% procentigt slutresultat. Är du utbildad elektriker, bilmekaniker eller kanske har ett stort hobby intresse utav att skruva med teknik, mopeder, datorer eller liknande så kan du passa perfekt för detta jobb.
Du har:
Erfarenhet av tekniskt arbete och/eller monteringsarbete med finmotorik
Erfarenhet av handverktyg för montering av produkter med fördel från renrumsmiljö
Datorvana då kvalitetskontroller och registrering görs i olika system
Tekniskt intresse
Behärskar svenska flytande i tal och skrift
Information:
Anställning: Löpande under augusti-2025
Arbetstider: måndag-fredag dagtid med möjlighet till flextid.
Friskvård och bra lön.
Hos oss på WeStaff får du en trygg anställning med en personlig konsultchef.
Vi erbjuder dig Som anställd hos oss på WeStaff Sweden erbjuder vi en trygg anställning med kollektivavtal, friskvårdsbidrag, pension och ett närvarande engagemang.
Din nya arbetsgivare WeStaff Sweden är ett stadigt växande konsult- och rekryteringsföretag inom Produktion & Tillverkning.
Våra värderingar är personlig relation, trygghet och långsiktighet i det vi gör varje dag. Vi är ett kunskapsdrivet team, och har över 30 års erfarenhet av branschen. Vårt arbete kännetecknas av kvalitet, nytänkande och en personligt engagemang.
