Montörer till storkund
2026-01-28
Vi söker nu montörer till kommande uppdrag hos vår kund i Landskrona! Är du noggrann, trivs med praktiskt arbete och har erfarenhet av montering? Letar du efter nästa steg i din karriär? Då kan detta vara rollen för dig, skicka in din ansökan redan idag.
Som konsult hos vår kund får du en varierande vardag där arbetsuppgifterna kan skilja sig beroende på avdelning. Det innefattar bland annat att köra maskinverktyg, kemisk bearbetningsutrustning samt monterings- och paketeringsutrustning för att tillverka produkter enligt produktionsspecifikationer. En stor del av arbetet innebär montering av rörsystem, projektmontage och i vissa fall även elinstallationer. En viktig del av rollen är att säkerställa produktkvaliteten, identifiera och åtgärda eventuella avvikelser samt bidra till daglig dokumentation och uppföljning av produktionen. Du kommer även att använda ritningsläsning och travers i ditt arbete.
Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid med 6 månaders provanställning, och för rätt person finns möjlighet till tillsvidareanställning. Arbetet sker under dagtid.
Om dig
Vi söker dig som är ansvarstagande, engagerad och har ett genuint intresse för industrin. Du trivs med att arbeta mot gemensamma mål, men har också förmågan att ta egna initiativ och driva ditt arbete framåt med struktur och noggrannhet. God samarbetsförmåga och kommunikativa färdigheter värderas högt, liksom din vilja att utvecklas och lära nytt.
Det är meriterande om du har erfarenhet som elmontör och kunskap inom elinstallation samt el scheman. Generellt är det också en fördel om du har utbildning och/eller praktisk erfarenhet inom mekanisk montering, el, teknik eller liknande områden. Goda kunskaper i engelska, särskilt i skrift, uppskattas eftersom vissa monteringsanvisningar är på engelska.
För att lyckas i rollen behöver du ha:
• Tidigare arbetslivserfarenhet från industri eller lager.
• Vana vid montering och även gärna ritningsläsning.
• God kommunikationsförmåga på svenska, i både tal och skrift.
• Truck- och/eller traverskort är meriterande.
Viktigt att tänka på vid ansökan!
För att vi på bästa sätt ska kunna ta del av din kompetens och erfarenhet ber vi dig att skicka in ett uppdaterat och tydligt CV, där det framgår vilka roller du haft, dina arbetsuppgifter samt hur många års erfarenhet du har inom respektive område.
Observera att denna annons avser kommande uppdrag. Urval och intervjuer sker löpande, men eftersom behovet kan uppstå vid ett senare tillfälle kan svarstiden bli längre än normalt. Vi tackar för din förståelse!
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Linnea Johansson via Linnea.Johansson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan!
Fast lön
