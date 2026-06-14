Montörer till Solna
Adecco Sweden Aktiebolag / Fordonsmontörsjobb / Solna Visa alla fordonsmontörsjobb i Solna
2026-06-14
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Vill du vara med och bidra till tillverkningen av avancerad medicinteknisk utrustning hos ett ledande globalt företag i Solna? Vi söker nu noggranna och engagerade montörer som vill bli en del av ett sammansvetsat team där kvalitet, samarbete och utveckling står i fokus. Publiceringsdatum2026-06-14Om tjänsten
I rollen kommer du att arbeta med montering och lödning av komponenter samt säkerställa att produktionen flyter på genom att hantera material, packning och godsmottagning. Arbetsuppgifterna är varierande eftersom produktionen sker utifrån kundbeställningar.
I din roll som montör kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära:
Montering av medicinteknisk utrustning
Materialförsörjning till produktionslinjer
Packning och godsmottagning
Säkerställande av hög kvalitet enligt gällande rutiner och instruktioner
Tjänsten är ett konsultuppdrag med planerad start augusti och löper initialt 3 månader. Placering är i Solna och arbetstider för tjänsten är måndag–fredag 07:00–15:45. Notera att 2-skift kan bli aktuellt i kortare perioder.
Om dig
Du har ett genuint intresse för teknik och trivs med praktiskt arbete inom montering. Har du tidigare erfarenhet av elektronikmontering är det meriterande. Även erfarenheter från fritidsintressen som datorbygge, modellbygge eller annan teknisk hobbyverksamhet ses som ett stort plus.
Det är särskilt meriterande om du har:
Lödcertifikat
Erfarenhet av elektronikmontering
Erfarenhet från tillverkande industri
Vana av arbete enligt kvalitets- och produktionsrutiner
Gymnasial eller eftergymnasial utbildning inom teknik
Vi söker dig som är noggrann, lösningsorienterad och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Du trivs med att arbeta tillsammans med andra och bidrar till ett gott samarbete i teamet.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har ett noggrant och strukturerat arbetssätt
Är ordningsam och kvalitetsmedveten
Trivs med att arbeta i team
Behärskar svenska i tal och skrift
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Sofia Fahlén via sofia.fahlen@adecco.se
Har du frågor angående registrering, kontakta Adeccos support via info@adecco.se
OBS - Vi tar inte emot ansökningar via mejl.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Svetsarvägen 8 (visa karta
)
171 41 SOLNA Arbetsplats
Adecco Kontakt
National Recruiter
Sofia Fahlén Sofia.Fahlen@adecco.se Jobbnummer
9962613