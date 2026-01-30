Montörer till resurspool-Nässjö

Eterni Sweden AB/ Vetlanda / Montörsjobb / Nässjö
2026-01-30


Montörer till resurspool - Nässjö
Vi söker nu montörer till en resurspool hos ett kundföretag i Nässjö.
Tjänsten passar dig som har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 % (arbete eller studier) och vill arbeta extra vid behov.

Publiceringsdatum
2026-01-30

Dina arbetsuppgifter
Du ingår i en resurspool och blir inringd vid behov, främst vid ordinarie personals sjukfrånvaro. Arbetet består av montering och praktiska moment i produktion. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på behov.
Du behöver kunna arbeta med kort varsel.

Kvalifikationer
Annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %

God vana av att arbeta med handverktyg

Praktiskt handlag

Möjlighet att arbeta med kort varsel

Förmåga att arbeta både självständigt och i grupp

Meriterande:

Erfarenhet av montering eller industriarbete

Truckkort

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann och flexibel. Du trivs i en praktisk arbetsmiljö och bidrar till ett gott samarbete i gruppen.
ÖVRIG INFORMATION

Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.Vi vill gärna träffa alla som söker till Eterni och kommer ta kontakt med dig för en intervju personligen eller digitalt.
Om du har viljan, intresset och engagemanget som kännetecknar en Eterni-anställd, så skicka in din ansökan idag!

VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Eterni Sweden AB (org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
574 38  VETLANDA

Arbetsplats
Eterni Sweden AB/ Vetlanda

Kontakt
Mikael Fernqvist
mikael.fernqvist@eterni.se

Jobbnummer
9714931

