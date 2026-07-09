Montörer till ordonsindustrin
Adecco Sweden Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Örebro Visa alla maskiningenjörsjobb i Örebro
2026-07-09
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-09Om tjänsten
Som montör hos vår kund inom fordonsinustrin i Hallsberg kommer dina främsta arbetsuppgifter vara att montera fordonskomponenter med fokus på noggrannhet och kvalitét. I rollen som montör arbetar du med mer fysiskt krävande arbetsuppgifter. Därför är det viktigt att du har en vana av detta i tidigare arbeten eller att du som person trivs med att arbeta med tyngre arbetsuppgifter. Erfarenhet av liknande arbete är meriterande, men inget krav. Tjänsten är en visstidsanställning på heltid där du jobbar dagtid eller i 2-skift.
Observera att det kan dröja med svarstider under semesterperioden, rekryteringsarbetet sker löpande och förväntad start är till hösten.
Om dig
Vi söker dig om är engagerad, driven och har ett kvalitetstänk. Det är viktigt att du har en god samarbetsförmåga samtidigt som du kan arbeta självständigt. Det är centralt att du är stresstålig samt trivs med att arbeta fysiskt med kroppen då många praktiska och fysiska moment ingår i arbetsuppgifterna. Som uthyrd konsult får du en möjlighet i att bidra till bättre arbetsprocesser, utveckla nya produkter och forma en hållbar framtid hos våra kunder. Vi värdesätter rätt inställning och viljan att omfamna ny teknik och effektiva arbetsmetoder.
Vi kommer lägga stort vikt vid personlig lämplighet.
Krav för tjänsten:
Trivs med repetitiva arbetsuppgifter i ett högt arbetstempo
Vana vid att arbeta fysiskt tungt
Meriterande:
Erfarenhet av att arbeta med montering
Erfarenhet av att arbeta i en produktion
Viktigt att tänka på vid ansökan!
För att vi på bästa sätt ska kunna ta del av din kompetens och erfarenhet ber vi dig i din ansökan att skicka in ett uppdaterat och tydligt CV. Där det framgår vilka roller du haft, dina arbetsuppgifter samt hur många års erfarenhet du har inom respektive område.
I denna rekryteringsprocessen använder vi oss av videointervjuer som är ett obligatoriskt steg för att vi ska kunna presentera dig vidare till vår kund. Det är därför viktigt att du genomför den relativt omgående efter att vi valt att skicka ut det till dig.
Observera att denna annons avser kommande uppdrag inom fordonsindustrin. Urval och intervjuer sker löpande, men eftersom behovet kan uppstå vid ett senare tillfälle kan svarstiden bli längre än förväntat. Vi tackar för din förståelse!
Bakgrundskontroll kommer att genomföras på samtliga slutkandidater i processen.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Alicia Ambroz via alicia.ambroz@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan!
Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar via hemsidan. Ansökningar via mail hanteras ej. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Svetsarvägen 8 (visa karta
)
171 41 SOLNA Arbetsplats
Adecco Kontakt
National Recruiter
Alicia Ambroz alicia.ambroz@adecco.se Jobbnummer
9998576