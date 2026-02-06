Montörer till ny produktion!
2026-02-06
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Var med från start - vi söker montörer till en ny produktionsverksamhet i Malmslätt! Under 2026 kommer en del av vår produktion att flyttas från Karlskoga till Linköping, och vi erbjuder dig möjligheten att vara med på denna spännande resa. I och med flytten kommer du under den första delen av anställningen att arbeta i Karlskoga för att lära dig arbetsmomenten och processerna innan produktionen är fullt etablerad i Linköping.
I rollen kommer du att arbeta med montering av olika komponenter, såsom beslag och sikten, med fokus på noggrannhet och kvalitet.
Ordinarie arbetstid är i dagsläget planerad på tvåskift. Du kommer även att arbeta tvåskift under perioden du befinner dig i Karlskoga.Publiceringsdatum2026-02-06Profil
Vi söker dig som är driven, nyfiken och villig att lära dig nya saker. Du kommer att spela en viktig roll i etableringen av vår nya verksamhet genom att hämta kunskap och erfarenhet från Karlskoga och föra vidare den till Linköping. Därför ser vi gärna att du är flexibel och trivs med att arbeta i en miljö där kunskapsöverföring och utveckling är i fokus.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du:
* Har erfarenhet av montering eller arbete inom industrin.
* Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
* Har god datorvana och kan hantera digitala verktyg i det dagliga arbetet.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Ersättning
