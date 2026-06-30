Montörer till Mastec i Vaggeryd
PersonalUthyrning, Logistik & Service Anderstorp AB / Montörsjobb / Vaggeryd Visa alla montörsjobb i Vaggeryd
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Mastec erbjuder industriell montering och mekaniskt montage av moduler, delsystem och kompletta system inom mekanik, hydraulik, el och vakuum. Med effektiva flöden, hög kvalitet och stor flexibilitet levererar vi monterade lösningar som möter högt ställda krav på funktion, precision och leveranssäkerhet.
Montörer till Mastec AB i Vaggeryd Publiceringsdatum2026-06-30Om tjänsten
Söker du ett nytt arbete som är tekniskt utmanande?
Ett arbete där du får vara med att utveckla och förbättra ditt arbetsområde? Då har vi jobbet för dig!
Vi söker montörer till vår kund Mastec Solution i Vaggeryd.
Vi erbjuder ett arbete på dagtid där du arbetar med tekniskt utmanande produkter. Monteringen består av moduler och system som kan innehålla både mekanik, hydraulik, el och vacuum.
Vem är du?
Vi söker dig som är tekniskt kunnig, du gillar att skruva och meka, du är lösningsorienterad och trivs i en roll där du får kombinera praktiskt arbete med problemlösning. Du arbetar självständigt, tar ansvar för dina uppgifter och har samtidigt lätt för att samarbeta med andra.
Som person är du strukturerad, noggrann och engagerad. Du har ett naturligt driv att utveckla både dig själv och verksamheten och bidrar gärna med idéer till förbättringarDina arbetsuppgifter
I rollen som montör kommer du att arbeta med montering av tekniskt avancerade produkter och system. Dina arbetsuppgifter består bland annat av att:
Montera moduler och kompletta system som innehåller mekaniska, hydrauliska, elektriska och vakuumbaserade komponenter.
Läsa och följa ritningar, monteringsinstruktioner och arbetsbeskrivningar.
Utföra kvalitetskontroller för att säkerställa att produkterna uppfyller uppsatta kvalitetskrav.
Felsöka och justera produkter vid behov.
Samarbeta med kollegor i arbetslaget för att säkerställa ett effektivt arbetsflöde och hög kvalitet.
Arbetet är förlagt till dagtid och du blir en del av ett sammansvetsat team där samarbete, kvalitet och en god arbetsmiljö står i fokus.
Vi söker dig som har ett tekniskt intresse, exempelvis inom fordon, bilar eller annan teknisk verksamhet. Har du erfarenhet av hydraulik och/eller elmontering är det meriterande. Traverskort och truckkort är också en fördel. Du behöver behärska svenska i tal och skrift.Övrig information
Ort: Vaggeryd
Arbetstid: Dagtid
Tillsättning: Snarast eller enligt överenskommelse
För ytterligare frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Jonas Stigemyr
073-4340452Jonas@pulsbemanning.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PersonalUthyrning, Logistik & Service Anderstorp AB
(org.nr 556803-3343), https://www.mastec.com/
567 30 VAGGERYD Arbetsplats
Mastec Solutions AB Kontakt
Säljare
Jonas Stigemyr jonas@pulsbemanning.se +46734340452 Jobbnummer
9985394