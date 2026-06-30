Montörer till kund utanför Alvesta
Eterni Sweden AB / Montörsjobb / Alvesta Visa alla montörsjobb i Alvesta
2026-06-30
, Växjö
, Hylte
, Uppvidinge
, Ljungby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Alvesta
, Växjö
, Hylte
, Uppvidinge
, Ljungby
eller i hela Sverige
Vi söker flera nya medarbetare till industrin utanför Alvesta med start efter sommaren. Välkommen med din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-06-30Arbetsuppgifter
Vi söker nu montörer till ett av våra kundföretag utanför Alvesta. I rollen som montör är dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Montering av olika kompontenter enligt ritningar och instruktioner
Arbeta med handverktyg
Säkerställa att arbetet håller hög kvalitet från start till färdig produkt
Bidra till ett effektivt produktionsflöde
Följa säkerhetsintruktioner
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som trivs i en praktisk roll där du får arbeta med händerna. Som person har du en positiv inställning och är en god lagspelare. Du har förmåga att arbeta i ett högt tempo och hålla igång flera arbetsuppgifter samtidigt. Vi söker sig som är flexibel, har ett gott ordningssinne, god arbetsmoral och är inte rädd för nya utmaningar. Tidigare erfarenhet av montering eller industriarbete är meriterande, men vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som montör är ett konsultuppdrag på heltid som varar i 6 månader. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vår kund. Det finns goda möjligheter till förlägning av uppdraget.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Malva Sandberg på malva.sandberg@eterni.se
eller 076-348 56 10. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
341 60 LJUNGBY Arbetsplats
Eterni Sweden Kontakt
Alexander Hansson alexander.hansson@eterni.se Jobbnummer
9984689