Montörer till kund på hedenstorp sökes!

Dina arbetsuppgifter Vi söker nu montörer till vår kund i Jönköping på Hedenstorp.
Vi ser gärna att du har erfarenhet inom montering sedan tidigare.
Skiftarbete förekommer.
Låter detta som något för dig? Välkommen med din ansökan redan idag!
Profil Är du en person som är nogrann och tycker om att jobba med händerna? Då kan det här vara tjänsten för dig!
Vi söker nu en engagerad och ansvarsfull medarbetare till vårt team. I rollen kommer du att arbeta både självständigt och i grupp för att säkerställa att monteringsarbeten utförs effektivt och med hög kvalitet.
• Du ska behärska svenska i tal & skrift. • Du ska ha erfarenhet inom industrin. • Traverskort är meriterande