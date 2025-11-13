Montörer till kund i Vaggeryd
Vi söker just nu montörer till vår kund i Vaggeryd.Dina arbetsuppgifter
Vår kund monterar ihop höj och sänkbara skrivbordsben, det är högt tempo och kräver noggrannhet.
Hos vår kund är det oerhört viktigt att du trivs med att vara en i teamet.
Man arbetar väldigt tätt i gruppen där man har stor prestige i att föra gruppen framåt.
Arbetet är ständig skift, antingen dag eller kväll.
Vi söker dig som
Vi söker dig som har god verktygsvana och kan hantera de flesta olika verktyg. Detta innebär att ett tekniskt intresse, noggrannhet och driv blir en viktig del i ditt sätt att arbeta. Vidare har du en positiv inställning, god samarbetsförmåga samt sprider härlig energi. Är du junior eller senior i din roll? Tveka inte på att söka! Ersättning
