Montörer till kund i Mölnlycke | Heltid
Manpower Aktiebolag / Finmekanikerjobb / Göteborg Visa alla finmekanikerjobb i Göteborg
2026-07-20
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Vi på Manpower söker nu noggranna och engagerade montörer till ett spännande konsultuppdrag i Mölnlycke. Som montör hos vår kund får du möjlighet att arbeta med montering av medicinteknisk utrustning i en högteknologisk miljö där kvalitet och precision står i fokus. Uppdraget är på heltid. Sök rollen som montör redan idag och bli en viktig del av ett team som bidrar till livsviktig vårdteknik!
Ort: Mölnlycke
Start: Löpande behov
Arbetstider: Dagsskift, Mån-fre: 07.00-15.30
Om jobbet som montör
Som montör kommer du att arbeta med montering av både stora och små komponenter inom medicinteknisk utrustning. Du följer tydliga instruktioner och säkerställer att varje steg i processen håller hög kvalitet. Du arbetar nära ditt team för att upprätthålla ett effektivt produktionsflöde.Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Montering av såväl stora som små komponenter
Utföra monterings- och produktionsuppgifter enligt givna riktlinjer
Säkerställa hög kvalitet och precision i varje steg av processen
Samarbeta med teamet för att upprätthålla ett effektivt produktionsflöde
Den vi söker
Vi söker dig som har ett öga för detaljer och trivs med att arbeta i en strukturerad miljö. Du har gärna tidigare erfarenhet av montering och är van vid att följa instruktioner noggrant. Du är en lagspelare som kommunicerar obehindrat på svenska och bidrar till ett gott samarbete i teamet.Kvalifikationer
Erfarenhet av monteringsarbete
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Information om bakgrundskontroll
I enlighet med våra kunders krav genomförs i denna rekrytering en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret som en del av anställningsprocessen. Genom att ansöka till tjänsten samtycker du till att vi får använda dina personuppgifter för detta ändamål.
Den information som inhämtas motsvarar uppgifter ur polisens brotts- och belastningsregister. Uppgifterna laddas inte ner, lagras inte och används endast för bedömning kopplat till aktuell tjänst.
Samtycke är frivilligt och kan återkallas när som helst. Notera att giltigt samtycke krävs för att kunna slutföra rekryteringsprocessen.
Vad kan Manpower erbjuda dig?
Som konsult hos Manpower har du alla möjligheter att forma din framtid utifrån din kompetens, dina behov och dina önskemål. Vi samarbetar med många populära arbetsgivare och kan öppna dörrarna till nya, spännande uppdrag. Du får en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Hur söker jag jobbet?
Det är väldigt enkelt! Ansök jobbet via ansökningsknappen. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Klara Larsson via e-post: klara.larsson@manpower.se
.
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mail!
Vi ser fram emot att höra från dig!
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Vi erbjuder alltid en marknadsmässig lön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Manpower Aktiebolag
(org.nr 556348-1588)
Fabriksgatan 1 (visa karta
)
412 50 GOTHENBURG Arbetsplats
Manpower Kontakt
Contact
Klara Larsson Klara.Larsson@manpower.se Jobbnummer
10007130