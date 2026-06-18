Montörer till kund i Ljungby

Eterni Sweden AB / Montörsjobb / Ljungby
2026-06-18


Visa alla montörsjobb i Ljungby, Älmhult, Hylte, Alvesta, Värnamo eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Ljungby, Älmhult, Hylte, Alvesta, Värnamo eller i hela Sverige

Vi söker dig som kan börja jobba omgående och som har en tidigare erfarenhet inom industri eller goda kunskaper av montering. Ansök redan idag!

PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER

Du har erfarenhet av industrin, antingen genom tidigare arbete eller utbildning

Du är praktiskt lagd, har en positiv inställning och är en god lagspelare

Förmåga att arbeta i högt tempo och hålla igång flera olika uppgifter samtidigt

Körkort och tillgång till bil

Truck- och traverskort är meriterande men inget krav

Du behärskar svenska språket i tal och skrift

Du ser fram emot ett långt, stabilt och tryggt samarbete tillsammans med kund

Du tycker också om att arbeta både självständigt och i grupp. Vi söker dig som är flexibel, har ett gott ordningssinne, god arbetsmoral och inte är rädd för nya utmaningar. Skiftarbete kan förekomma.


OM TJÄNSTEN

Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid som förväntas pågå under en längre tid och kan för rätt person övergå i en tillsvidareanställning efter sex månader.

ÖVRIG INFORMATION

Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.

VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Eterni Sweden AB (org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
341 60  LJUNGBY

Arbetsplats
Eterni Sweden

Kontakt
Alexander Hansson
alexander.hansson@eterni.se

Jobbnummer
9970149

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