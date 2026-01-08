Montörer till kund i Kungsör!
2026-01-08
Vi söker nu flertalet montörer som vill som arbeta som montör i Kungsör. I den här rollen kommer du att arbeta med olika typer av montage och kopplingsarbeten.
Arbetsuppgifter:* läsa och tyda ritningar
• arbeta med montering
Är du rätt person för jobbet?Den här tjänsten passar dig som tycker att det är roligt att arbeta med teknik och montering. Du har en god samarbetsförmåga, vara ansvarstagande samt noggrann.
Vi söker dig som:* har industrivana
• vana av att arbeta skift
• goda kunskaper i svenska i tal och skrift
