Montörer till kommande uppdrag
Eterni Sweden AB/Växjö / Montörsjobb / Växjö Visa alla montörsjobb i Växjö
2026-06-29
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Är du en händig och noggrann person med intresse för teknik och montering? Vi söker nu montörer till uppdrag inom tillverkningsindustrin.Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
I din roll som montör kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära att:
Montera komponenter och färdiga produkter enligt ritningar och instruktioner
Arbeta med handverktyg och i vissa fall maskiner
Säkerställa att arbetet håller hög kvalitet från start till färdig produkt
Bidra till ett effektivt produktionsflöde tillsammans med ditt team
Följa säkerhetsrutiner och bidra till en trygg arbetsmiljö
Du blir en viktig del av produktionen där din noggrannhet och ditt driv gör skillnad varje dag.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som trivs i en praktisk roll och som motiveras av att se konkreta resultat av ditt arbete. Du är lösningsorienterad, engagerad och har ett öga för detaljer.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har god verktygsvana och ett tekniskt intresse
Har kunskap i ritningsläsning
Är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten
Har ett bra arbetstempo och trivs i en produktionsmiljö
Är flexibel och öppen för olika arbetstider (dagtid, skift eller kväll)
Är en lagspelare med positiv inställning
Tidigare erfarenhet av montering eller industriarbete är meriterande, men vi lägger stor vikt vid din vilja att lära och utvecklas.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som montör är ett konsultuppdrag på heltid som varar i 6 månader. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vår kund. Det finns goda möjligheter till förlängning av uppdraget.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Moa Johansson på moa.johansson@eterni.se
eller 070-935 71 92.
Plats: Växjö med omnejd
Start: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
352 31 VÄXJÖ Arbetsplats
Eterni Sweden AB/Växjö Kontakt
Moa Johansson moa.johansson@eterni.se Jobbnummer
9982476