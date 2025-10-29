Montörer till kommande uppdrag
2025-10-29
MONTÖRER TILL KOMMANDE UPPDRAG
Till våra kunder i Växjöområdet söker vi nu duktiga och engagerade montörer. Skicka in din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2025-10-29Arbetsuppgifter
Rollen som montör innebär allt från lite enklare monteringsmoment till komplex montering av mindre och större detaljer. Du jobbar både enskilt och i team där skruvdragaren är ditt främsta arbetsverktyg.
Monteringen sker efter enklare instruktioner och kan variera i svårighetsgrad. Arbetet kräver att du håller ett högt tempo och arbetar med stor noggrannhet.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med fullgjord gymnasial utbildning, gärna med någon form av praktiskt inriktning. Utöver din utbildning har du ett genuint intresse för praktiska arbetsuppgifter och är van att skruva och montera.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper men värdesätter även dina kunskaper inom mekanik, bygg, VVS eller el.
Som person är du plikttrogen och har viljan till att lära dig nya arbetsuppgifter. Du är positiv och har lätt för att anpassa sig till nya människor och arbetsmiljöer. Med en god samarbetsförmåga och hög arbetsmoral kanske just du kan vara vår nästkommande medarbetare!
OM TJÄNSTEN
Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid. Du blir anställd av Eterni Sweden AB för att arbeta som konsult hos vår kund.
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!
