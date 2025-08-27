Montörer till kommande uppdrag
2025-08-27
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
Arbetsuppgifter
Arbetet som montör ställer krav på fingerfärdighet, noggrannhet och ett högt arbetstempo. Du kommer att arbeta i produktion som kan innebära stationsmontering eller line-montering.
Viktigt för att kunna anta den här tjänsten är:
Erfarenhet av industri sedan tidigare
Att ha erfarenhet av någon slags montering
Du har god vana av handverktyg
Kvalitetssäkra dina produkter
Arbetstiderna är på dagtid men kan övergå till skift på sikt.
PERSONLIGA EGENSKAPER & KVALIFIKATIONER
Som montör krävs att du har en mycket god kvalitetskänsla i ditt sätt att arbeta. Du förväntas ha rätt inställning samt en god kommunikations-och samarbetsförmåga och en stark vilja att alltid bidra med ditt bästa för att uppnå produktionens mål. Du kommer att ingå i ett team där du tillsammans med dina kollegor bär ansvaret för att de uppsatta mål som efterfrågas genomförs. Viktigt för tjänsten är:
Har viljan att utvecklas och bli bättre
Är ansvarsfull och god känsla för detaljer
Har en hög servicenivå
Är strukturerad och noggrann då arbetet innehåller flera, ibland komplicerade moment
Är självständig i din roll, du kommer ha kontakt med flera olika personer dagligen vilket kräver att du är en person med ett socialt intresse
Truckkort är ett krav.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som montör är ett konsultuppdrag på heltid. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos våra kund.
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via mail behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!
