Montörer till Jama Mining Machines - Konsultia AB - Fordonsmontörsjobb i Skellefteå

Konsultia AB / Fordonsmontörsjobb / Skellefteå2020-09-01Om kundföretagetJama är världsledande tillverkare av skräddarsydda gruvmaskiner. Innovativt tänkande tillsammans med avancerad ingenjörskonst är grunden i företaget och har medfört ett flertal internationella utmärkelser. Ursprunget till Jama kan sökas 70 år tillbaka i tiden. Idag arbetar ett 40-tal personer på huvudkontoret i Skelleftehamn. Jama ingår i Högkammen-koncernen. Läs mer på jama.se2020-09-01I samarbete med Konsultia;Jama växer och söker nu efter fler teamplayers till vår montering!Dina arbetsuppgifter består av att montera skräddarsydda Jama gruvmaskiner. Du följer maskinen från start till slutproduktion tillsammans med en kollega. Detta innebär att du blir involverad i hela monteringsprocessen. Det är viktigt att du är noggrann och trivs med att jobba i hela processen. Grundlig introduktion och utbildning ges självfallet inför start.Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Det är viktigt att du är en teamplayer samtidigt som du inte räds att arbeta självständigt.Vi söker efter dig som har ett intresse av att skruva i maskiner och har tidigare erfarenhet av montering. Har du fordonsteknisk utbildning är det såklart en bonus, men inget krav.B-körkortMeriterande om du har truck eller traverskort men inte något krav.Övrig informationDenna rekrytering sköter vår partner Konsultia och vill vi att alla ansökningar och frågor går direkt till Konsultia. Tjänsten är med start under september och är inledningsvis en visstidsanställning på 6 månader via Konsultia.Välkommen med din ansökan!Sista ansökningsdag är 20 september. Vi håller intervuer löpande, så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag. För mer information kontakta Emelie Book 072-517 26 18 eller Emelie@konsultia.se Vårt mål är att vara Norrlands bästa bemanningsföretag!Konsultia är specialister på personaluthyrning och rekrytering till Norrlands industri- och logistikföretag.Genom att erbjuda en bra arbetsmiljö, spännande uppdrag och goda utvecklingsmöjligheter arbetar vi för att vara branschens attraktivaste arbetsgivare. Hos oss är människorna vår viktigaste tillgång.Konsultia är ett auktoriserat bemanningsföretag som har kollektivavtal. Det innebär att du som anställd har schyssta villkor. Du har marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön samt pension och försäkringar. Dessutom får alla våra anställda friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Konsultia är kvalitéts- miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.Vi brinner för industrijobben i Norrland och känner stolthet för den närvaro vi erbjuder våra kunder. Våra kontor finns etablerade i Skellefteå, Piteå, Umeå, Örnsköldsvik, Sundsvall, Gävle, Borlänge och Bollnäs. Läs gärna mer om oss på vår hemsida www.konsultia.se Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid, 3-6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2020-09-20Konsultia AB5341786