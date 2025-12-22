Montörer till Husqvarna i Ödeshög
Är du en person som trivs i en industrimiljö och söker nya utmaningar? Är du van att jobba i högt tempo och har erfarenhet av praktiskt arbete? Då kan rollen som montör hos Husqvarna AB i Ödeshög vara ditt nästa steg. Just nu söker vi kandidater för framtida uppdrag, tveka inte på att ansöka redan idag om det låter intressant!
Som montör hos Husqvarna kan du arbeta med olika moment inom produktionen, men främst gäller det bearbetning av material och montering av komponenter. Du arbetar självständigt men är en del av ett team som tillsammans strävar mot gemensamma mål.
Tjänsten är ett konsultuppdrag med 6 månaders provanställning och möjlighet till tillsvidareanställning för rätt person. En förutsättning för tjänsten är att du kan arbeta 2-skift (mån-fre 06.00-14.00, mån-tors 14.00-23.30). Det förekommer dock även dagtid och ständig natt.
Om dig
Vi söker dig som gärna har erfarenhet av montering, eller annat industriarbete. För att trivas i rollen tror vi att du gillar ett högt arbetstempo, uppskattar tydliga rutiner och är noggrann i ditt arbete. Du förstår hur varje moment påverkar helheten i produktionskedjan och bidrar gärna till att nå gemensamma mål.
Som person är du ansvarstagande, stresstålig och har en positiv inställning. Du trivs med repetitiva arbetsuppgifter, är nyfiken och motiverad att lära dig nya moment. Samarbetsförmåga och följsamhet gentemot instruktioner är viktiga egenskaper hos dig. Du kan även kommunicera obehindrat på svenska, i såväl tal som skrift.
Personlig lämplighet väger tungt, men vi ser särskilt positivt på om du har:
• Erfarenhet av montering eller liknande praktiskt arbete.
• Körkort och tillgång till bil
• Truckkort A1-A4
Viktigt att tänka på vid ansökan!
För att vi på bästa sätt ska kunna ta del av din kompetens och erfarenhet ber vi dig att skicka in ett uppdaterat och tydligt CV, där det framgår vilka roller du haft, dina arbetsuppgifter samt hur många års erfarenhet du har inom respektive område.
Observera att denna annons avser kommande uppdrag. Urval och intervjuer sker löpande, men eftersom behovet kan uppstå vid ett senare tillfälle kan svarstiden bli längre än normalt. Vi tackar för din förståelse!
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Linnea Johansson via Linnea.Johansson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan!
Du ansöker genom att registrera dig via "Ansök" knappen. Vi tar inte emot ansökningar via mejl.
Vi genomför bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Ersättning
