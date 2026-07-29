Montörer till fordonsindsutrin
Adecco Sweden Aktiebolag / Fordonsmontörsjobb / Göteborg Visa alla fordonsmontörsjobb i Göteborg
2026-07-29
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Om Tjänsten
Som montör till vår kund inom fordonsindustrin arbetar du med att montera fordonskomponenter med fokus på noggrannhet och kvalitet. Rollen innebär praktiskt arbete där vissa moment kan vara fysiskt krävande, och därför är det viktigt att du trivs med ett aktivt arbete och känner dig bekväm med att ta i när det behövs.
Du blir en del av ett team där samarbete och ständiga förbättringar är en naturlig del av vardagen. Här värdesätts idéer och initiativ, oavsett var i organisationen de kommer ifrån – och du får möjlighet att påverka både arbetssätt och resultat. För rätt person finns dessutom goda möjligheter att utvecklas och växa inom företaget.
Tjänsten är på heltid och innebär en 6 månaders visstidsanställning där du arbetar antingen ständig dagtid eller ständig kvällstid. Förväntat startdatum är från vecka 34 – 41. Intervjuer sker löpande under sommaren och hösten.
En vanlig dag på jobbet i rollen som montör
Du börjar ditt pass tillsammans med teamet där ni går igenom dagens mål och följer upp gårdagens resultat. Teamledaren fördelar arbetet och stämmer av om det finns nya förbättringsförslag att testa. Under dagen monterar du fordonskomponenter i ett jämnt tempo, med fokus på kvalitet och noggrannhet. Arbetet är varierande och växlar mellan olika moment. När något kan göras bättre, enklare eller smartare lyfter du det – och ofta testar ni nya lösningar direkt i teamet.
Det är en arbetsplats där man frågar, hjälper och lär av varandra. När dagen är slut vet du vad du har åstadkommit, tillsammans.
Om dig
Vi söker dig som är en engagerad och ansvarsfull lagspelare som trivs i en miljö där man hjälper varandra. Du är noggrann i ditt arbete och har förmågan att arbeta i ett bra tempo utan att tumma på kvalitéten. Du uppskattar att arbeta tillsammans med andra och bidrar till en inkluderande arbetsmiljö där olika perspektiv ses som en styrka. Vi välkomnar särskilt dig som vill utvecklas inom industrin – oavsett om du har lång erfarenhet eller är i början av din karriärresa.
Det är viktigt att du talar och skriver svenska obehindrat. Har du tidigare erfarenhet som montör eller liknande är det meriterande, men din inställning och vilja att lära är minst lika viktiga. Är du dessutom flexibel, punktlig och trivs i sociala sammanhang kommer du att passa mycket bra i rollen. Hos Adecco värdesätter vi jämställdhet och mångfald och arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmarknad. Vi välkomnar sökande med olika bakgrunder och erfarenheter där vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
En bakgrundskontroll kommer att genomföras på samtliga slutkandidater i rekryteringsprocessen.
Krav för tjänsten
• Godkända gymnasiebetyg i matematik 1, svenska 1 och engelska 5
• Noggrann i ditt arbete
• God samarbetsförmåga
• Vana vid att arbeta fysiskt tungt
• God förmåga i det svenska språket i både tal och skrift
Meriterande
• Erfarenhet inom industrin eller som montör
• Erfarenhet av att arbeta i högt tempo
• Gymnasieutbildning inom fordonsprogrammet eller motsvarande
Kontaktuppgifter
Har du frågor eller vill veta mer om tjänsten, kontakta ansvarig rekryterare Alicia Ambroz via alicia.ambroz@adecco.se
Har du frågor gällande ansökan eller registrering, kontakta vår support via info@adecco.se
Vi ser fram emot att läsa din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Torggatan 6 (visa karta
)
411 05 GÖTEBORG Arbetsplats
Adecco Kontakt
National Recruiter
Alicia Ambroz alicia.ambroz@adecco.se Jobbnummer
10015545