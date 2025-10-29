Montörer till DeltaNordic
Adecco Sweden AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Örnsköldsvik Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Örnsköldsvik
2025-10-29
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Örnsköldsvik
, Nordmaling
, Kramfors
, Sollefteå
, Härnösand
eller i hela Sverige
Adecco söker montörer inom elektronik och automation för uthyrning till DeltaNordic i Örnsköldsvik. Har du intresse för teknik och vill arbeta inom industri hos ett stabilt företag med bra arbetsmiljö? Då kan det vara dig vi söker!Publiceringsdatum2025-10-29Om tjänsten
Vi söker montörer till både elektronik- och automationsavdelningen. Vanliga arbetsuppgifter innebär bland annat finmontering, lödning och felsökning respektive montering av kablage och komponenter i apparatskåp. Till din hjälp har du instruktioner och ritningar och alltid hjälpsamma kollegor runt dig och får en grundlig introduktion när du börjar.
Om dig
Vi söker dig som vill arbeta inom industri och som har ett starkt driv att utvecklas. Det är meriterande med relevant utbildning inom el och och erfarenhet av att läsa ritningar, vi ser gärna att du arbetat med liknande uppgifter tidigare men det är inget krav.
För att trivas i rollen bör du ha stort intresse för teknik och ha ett metodiskt och kvalitetsmedvetet arbetssätt. Som person är du en noggrann problemlösare som gillar att samarbeta och uppskattar tempo. Du kan göra dig förstådd och läser svenska obehindrat så du lätt kan följa instruktioner.
I denna rekrytering kommer vi lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Inledningsvis erbjuder vi dig en visstidsanställning genom Adecco Sweden, tjänsten är på heltid och uppdraget utförs hos vår kund på plats i Örnsköldsvik. Tillsättning enlgt överenskommelse.
Om DeltaNordic
DeltaNordic (HQ) i Örnsköldsvik grundades 1981 och är en total systemleverantör av elektriska och elektroniska system. Produktionen av kretskortsaggregat (PCBA) och elektroniska enheter är koncentrerad till DeltaNordic i Örnsköldsvik och utförs i ESD-skyddade lokaler. Utbildad, erfaren personal i kombination med modern bearbetningsutrustning garanterar hög kvalitet i produktionsprocessen. Huvudkontoret finns i Övik. DeltaNordic har enheter även i Kungsängen och i Nanjing (Kina).
Läs mer om DeltaNordic på deras https://www.deltanordicgroup.se/
Låter jobbet intressant? Skicka in din ansökan snarast!
Vi vill att du ansöker via länken i anslutning till annonsen. Intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du frågor eller funderingar kontakta ansvarig rekryterare Oskar Gardeström via Oskar.gardestrom@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Business Manager
Oskar Gardeström Jobbnummer
9580110