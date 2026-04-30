Montörer Till Cejn I Skövde
Cejn Ab Skövde, Produktion / Montörsjobb / Skövde Visa alla montörsjobb i Skövde
2026-04-30
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cejn Ab Skövde, Produktion i Skövde
Nu söker vi montörer till CEJN i Skövde!
CEJN är ett internationellt familjeägt företag med rötterna i Skövde. I takt med att vår verksamhet växer söker vi nu montörer till vår produktion och välkomnar ansökningar från dig som är intresserad av att arbeta hos oss både nu och på sikt.Publiceringsdatum2026-04-30Om tjänsten
Arbetet som montör innebär både manuell montering samt arbete vid automatiserade monteringsflöden. Du blir en viktig del av vår produktion där kvalitet, noggrannhet och samarbete står i fokus. Profil
Du som söker är ansvarsfull, noggrann och strukturerad med ett starkt kvalitetsfokus i ditt arbete. Arbetet sker i nära samarbete med andra, vilket ställer krav på god samarbets- och kommunikationsförmåga. Du är flexibel, lyhörd och initiativrik, och du strävar alltid efter att leverera resultat med hög kvalitet. Du bör även ha goda kunskaper i svenska och engelska.Övrig information
Tjänsten innebär 2-skift (varannan vecka förmiddag/dag och varannan vecka eftermiddag/kväll) eller nattskift.
Anställningen är till att börja med på visstid men med chanser till förlängning.
Vi rekryterar löpande utifrån både aktuella och kommande behov och tar gärna emot din ansökan redan nu.
Varmt välkommen att söka!
CEJN AB i Skövde utgör basen för CEJN-gruppen. Här sker utveckling, produktion och marknadsföring av snabbkopplingar för tryckluft, hydraulik och vätskor. Försäljningen utgörs till 85% av export till ett 25-tal länder i huvudsak via våra 19 försäljningsbolag. CEJN-gruppen har totalt 800 anställda, varav drygt 525 i Skövde. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cejn AB
(org.nr 556062-4123), https://www.cejn.com
Rattvägen 1 (visa karta
)
541 34 SKÖVDE Arbetsplats
Cejn Ab Skövde, Produktion Kontakt
Amanda Wallenborg Björk 0500-401772 Jobbnummer
9886275