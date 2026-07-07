Montörer till Botkyrka
Yourstaff 365 AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Botkyrka Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Botkyrka
2026-07-07
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Är du en händig och praktiskt lagd person som är intresserad av varierande montering? Då är det här jobbet för dig! Just nu söker vi erfarna montörer till vår kund i Botkyrka. Vi letar efter dig som brinner för teknik och tillverkning och som värdesätter kvalitet framför kvantitet på arbetsplatsen. Du är en person som tar initiativ och ser vad som behöver göras, redo att ta tag i uppgifterna.
Arbetsbeskrivning
Du kommer att arbeta med tillverkning av företagets produkter. Du ska vara kvalitetsfokuserad och väldigt noggrann då du kommer att utföra kontroller och instruktioner via digitala checklistor. Du har god förståelse av teknik och montering. Läsa, förstå och följa instruktioner. Kunskap i användning av kvalitets och mätverktyg. Har en ansvarskänsla för givna arbetsuppgifter. Disciplin och stresstålig. Kan arbeta självständigt och strukturerat. Du kommer att ha en nära samarbete med ditt team för att säkerställa ett smidigt arbetsflöde.
Ansvarsområden
Som konsult är du en ambassadör för Yourstaff och är hjärtat i verksamheten. I rollen som montör får du arbeta med varierande arbetsuppgifter, bland annat med montering och felsökning av produkt. Monteringsarbetet är inriktat mot el och du får i rollen arbeta med el-scheman och sluttestning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är följande:
Montering av produkter i enlighet med de instruktioner/standarder och anvisningar som tillhandahålls av arbetsledningen.
Kontroll av monterade produkter så de uppfyller föreskriven kvalitet och kvalitetsstandarder.
Du kommer att delta på dagliga gruppmöten med ditt team.
Följer processer och samtliga skyddsföreskrifter och rapporterar risker/incidenter till din chef.
Deltar i problemlösning samt medverkar aktivt för att föreslå förbättringar/korrigerande åtgärder. Medverkar till underhåll av maskiner och anläggningar.
Arbetstiderna är på heltid och dagtid. Helg jobb kan förekomma.Publiceringsdatum2026-07-07Kvalifikationer
Minst ett års erfarenhet av montering
Erfarenhet av att läsa och förstår ritningar är ett plus
Eftersom arbetet utförs stående krävs god fysisk rörlighet
Du har grundläggande datakunskaper
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift Utbildningsbakgrund
Gymnasiekompetens med utbildning inom el/elektronik eller motsvarande teknisk utbildning är meriterande.
Vi arbetar löpande med intervjuer och urval därför kan tjänsten komma att bli tillsatt innan slutdatum om vi matchat rätt kandidat. Observera att vi inte tar emot ansökningar eller CV via mail.
Välkommen in med din ansökan redan idag!
Om Yourstaff
Yourstaff är ett kompetensföretag med en kärnverksamhet inom produktion, logistik och industri. Vi är specialister med 40 års samlad erfarenhet inom bemanning och rekrytering. Vår ambition är att vara den bästa arbetsgivaren på marknaden genom att vara en trygg rekryteringspartner som får företag och medarbetare att växa genom rätt matchning. Vår ambition är att vara den bästa arbetsgivaren på marknaden genom att ta tillvara på talanger och all kompetens på marknaden. På Yourstaff tror vi på mångfald, inkludering och välmående. Våra ledord är tillit, hjärta och långsiktighet som genomsyrar vår verksamhet. Yourstaff är din trygga rekryteringspartner som satsar på rätt matchning och ser medarbetare som hjärtat i verksamheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Yourstaff 365 AB
(org.nr 556955-2564), https://www.yourstaff.se/
147 21 TUMBA Arbetsplats
Yourstaff AB Kontakt
Affärsområdeschef
Robert Elia robert@yourstaff.se +46736818449 Jobbnummer
9995892