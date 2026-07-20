Montörer sökes, tillträde augusti
Wica Cold Aktiebolag / Montörsjobb / Älmhult Visa alla montörsjobb i Älmhult
2026-07-20
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Tjänsten är i Vislanda, Wica Cold AB.
Till vår monteringslinorna söker vi montörer. Som montör av kyl- och frysdiskar arbetar du utifrån monteringsinstruktioner och givna arbetsprocesser. Vi bygger hela kyldisken från början till slut. Vi levererar kompletta kyl- eller frysdiskar från fabrik till kund. Gå gärna in på vår hemsida för att läsa mer om våra produkter.
Vi söker dig som har intresse för industri och teknik. Att du är händig och kan hantera handverktyg som skruvdragare.
De personliga egenskaperna är viktiga: Engagerad, ansvarsfull och nyfiken. Du har lätt för att samarbeta och har en positiv och flexibel inställning.
Flytande svenska i tal och skrift är ett krav.
Anställningen är en visstidsanställning.
Visste du att vi är Alvesta Kommuns största privata arbetsgivare med 350 anställda.
Vi erbjuder dig:
En arbetsplats där vi är ett gott gäng som hjälper varandra.
En utvecklande och spännande arbetsplats med högt tempo där vi alla arbetar mot gemensamma mål.
Årliga kick-offer, sommar- och julfester och däremellan Teambuildingaktiviteter.
Vi har kul tillsammans!
På Wica Cold är vi 350 anställda varav 220 personer arbetar i produktion.
Skicka din ansökan med cv och personligt brev så snart som möjligt, senast 2026-08-02, urval sker löpande. Märk ansökan med montör.
Ansökan skickas till personal@wica.se
Om du har skickat in ansökan senaste 14 dagarna, behöver du inte skicka igen.
WICA Cold AB är ett expansivt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför kyl- och frysutrustning för livsmedelsbutiker. Våra kunder finns främst i Norden och Baltikum. WICA ingår i Arneg Group, en internationell koncern representerad med ca 3300 anställda i över 80 länder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02
E-post: personal@wica.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Montör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wica Cold Aktiebolag
(org.nr 556293-4462)
Vislanda (visa karta
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343 34 ÄLMHULT Arbetsplats
Vislanda Jobbnummer
10007302