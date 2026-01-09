Montörer sökes till våra kunder i Malmö med omnejd
2026-01-09
Publiceringsdatum2026-01-09Om tjänsten
Vi söker praktiskt lagda montörer som kan arbeta både självständigt och i grupp för att säkerställa montering enligt specifikationer med hög kvalitetsstandard. Till dessa tjänster krävs noggrannhet och en stor vilja att bidra till kontinuerliga förbättringar i produktionsprocessen.Dina arbetsuppgifter
Montera komponenter och system enligt ritningar och instruktioner.
Säkerställa att alla monterade enheter uppfyller kvalitetskrav och standarder.
Identifiera och rapportera eventuella problem i monteringsprocessen.
Samarbeta med kollegor för att optimera monteringsmetoder och effektivitet.
Följa säkerhetsföreskrifter för att bibehålla en trygg arbetsmiljö.Bakgrund
Erfarenhet av arbete som montör eller liknande teknisk position är meriterande. Du har grundläggande förståelse för tekniska och mekaniska processer.
Personliga egenskaper & krav
Detaljorienterad med stark förmåga att följa instruktioner noggrant.
Initiativtagande och förbättringsorienterad.
God samarbetsförmåga och kommunikativ styrka.
Till denna tjänst är körkort B och tillgång till bil ett krav.Om företaget
Våra kunder finns i Malmö med omnejd och arbetstiderna är förlagda på både dag- och kvällstid.
Ansökan och urval
Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka in din ansökan redan idag för att inte gå miste om chansen att bli en del av vårt engagerade team!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jovi Konsult AB
