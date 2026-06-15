Möntörer sökes till industriföretag
Pokayoke AB / Fordonsmontörsjobb / Stockholm Visa alla fordonsmontörsjobb i Stockholm
2026-06-15
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-15Om tjänsten
Vill du arbeta praktiskt i ett stabilt företag med trevliga kollegor och möjlighet att utvecklas? Just nu söker vi flera montörer till vår kund i Upplands Väsby.
Arbetstid: Heltid, dagtid
Plats: Upplands väsbyArbetsuppgifter
I rollen arbetar du med montering och tillverkning av komponenter inom fordons- och motorindustrin. Arbetsuppgifterna är varierande och passar dig som gillar att arbeta med händerna och har öga för noggrannhet.
Tidigare erfarenhet inom montering eller industri är meriterande men inget krav. Vi lägger stor vikt vid rätt inställning och viljan att lära sig.
Vad vi söker
Vi söker dig som:
• Är noggrann och ansvarstagande
• Trivs med praktiskt arbete
• Har god arbetsmoral och kan arbeta i team
• Talar och förstår svenska på mycket god nivå
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag, urval sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/
Warfvinges Väg 29 (visa karta
)
112 51 STOCKHOLM Kontakt
Stina Rydström sr@pokayoke.se Jobbnummer
9964879