Montörer sökes!
2025-09-23
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
Är du en driven montör som gör det lilla extra? I sådana fall kan detta vara tjänsten för just dig!!
Arbetet är ett konsultuppdrag vilket innebär att anställningen är hos oss på Adecco och arbetet utförs hos vår kund.
• Utföra monteringsarbete
• Arbeta i ett litet lag
• Uppfylla höga krav från kunderna
• Kunna planera och organisera arbetet effektivt
• Förstå vikten av att leverera i tid
• Bygga nästa veckas leveranser varje vecka
• Kunna anpassa sig till varierande arbetsbelastning
För att trivas i tjänsten behöver du vara ansvarstagande och kunna arbeta i en liten grupp där höga krav ställs från kunderna. Att kunna planera och organisera arbetet är viktigt för att klara av att bygga veckans leveranser. Dessutom behöver du förstå vikten av att leverera i tid och kunna anpassa dig till olika arbetsbelastningar.
Om du har de nödvändiga kvalifikationerna och egenskaperna för detta jobb, är det här en utmanande och varierande roll där du kan vara en värdefull del av teamet.
Om dig
Vi söker dig som har grundläggande kunskap inom montering och/ eller som har industrivana sedan tidigare. Du bör ha en positiv inställning samt kunskap att utföra praktiska underhållsarbeten.
Som person är du driven och initiativtagande som är beredd på att hugga i om det krävs. Du bör även ha en god förmåga att analysera, planera och genomföra ditt arbete på ett framgångsrikt sätt. Då du jobbar nära dina kollegor bör du ha en god samarbetsförmåga. Du talar flytande svenska och någorlunda hantera engelska.
B-körkort och tillgång till bil är ett krav.
Tjänsten är ett konsultuppdrag med start omgående eller så snart som möjligt. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen
att kontakta ansvarig rekryterare: Ida Hansson via mail: ida.hansson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan!
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Business Manager
Ida Hansson Jobbnummer
