Montörer & Kantpressare sökes, Dagtid
2025-12-18
Vi söker både Kantpressare och Montörer!
Tjänsten är i Vislanda, Wica Cold AB. Tillträde 12 januari 2026.
Till vår plåtverkstad söker vi en kantpressare. Som kantpressare arbetar du i en av våra fyra kantpressare. Vi har två maskiner av märket SAFAN och två nyinvesterade Amada. Du bearbetar och kantpressar tunnplåt. Du ställer maskinen och kvalitetskontrollerar den hanterade plåten. Du ser till att maskinerna körs effektivt och säkerställer kvalitet.
Plåtverkstaden ansvarar för plåtbearbetningen av tunnplåt som sedan levereras vidare internt till våra andra avdelningar. Vi är ett team på 25 personer fördelat på olika skift.
Till vår monteringslinorna söker vi montörer (4pers). Som montör av kyl- och frysdiskar arbetar du utifrån monteringsinstruktioner och givna arbetsprocesser.
Vi söker dig som har intresse för industri och teknik. Det är bra om du har några års arbetslivserfarenhet.
Det viktigaste är dock att du är rätt person för att passa in i vårt lag: Engagerad, ansvarsfull och nyfiken. Du är händig och har lätt för att samarbeta med en positiv och flexibel inställning.
Flytande svenska i tal och skrift är ett krav.
Anställningen inleds med en visstidsanställning.
Visste du att vi är Alvesta Kommuns största privata arbetsgivare med 350 anställda.
Vi erbjuder dig:
En arbetsplats där vi är ett gott gäng som hjälper varandra.
En utvecklande och spännande arbetsplats med högt tempo där vi alla arbetar mot gemensamma mål.
Årliga kick-offer, sommar- och julfester och däremellan Teambuildingaktiviteter.
Vi har kul tillsammans!
På Wica Cold är vi 350 anställda varav 220 personer arbetar i produktion. Vi ser till att leverera en komplett kyl- eller frysdisk till kund.
Skicka din ansökan med cv och personligt brev så snart som möjligt, urval sker löpande.
Skicka senast 2025-12-30. Märk ansökan med montör eller plåt, beroende på vad du är intresserad av.
Ansökan skickas till personal@wica.se
WICA Cold AB är ett expansivt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför kyl- och frysutrustning för livsmedelsbutiker. Våra kunder finns främst i Norden och Baltikum. WICA ingår i Arneg Group, en internationell koncern representerad med ca 3300 anställda i över 80 länder. Så ansöker du
