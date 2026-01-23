Montörer med tekniskt ansvar
2026-01-23
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
Du arbetar med montering av spegelsystem och relaterade komponenter. Rollen kan med tiden även omfatta delaktighet i förbättringar, anpassningar och återkoppling mellan spegelkonstruktion och spegelmontering. Du blir en naturlig del i samarbetet mellan produktion, teknik och sälj.
Du som gillar att:
jobba praktiskt och noggrant med fokus på kundnytta
vara en del av ett litet team där alla stöttar varandra
bidra med idéer och förbättringsförslag
ta ansvar och samtidigt ha nära till skratt
Erfarenhet är ett plus, men inte allt. Vi välkomnar gärna yngre sökande som vill utvecklas i rollen.
Arbetet är varierat och kan bland annat innehålla:
montering av våra produkter
plock, godsmottagning och utlastning
möjlighet att på sikt ta andra roller, t.ex. skyddsombud, kvalitetsarbete eller andra ansvarsområden du är intresserad av
Har du truckkort är det en fördel, men det är inget krav. Publiceringsdatum2026-01-23Utbildningsbakgrund
Gymnasial teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
God svenska och engelska
Varför Bra Vision?
Hos oss får du:
en familjär arbetsplats där alla känner alla
möjlighet att påverka och utveckla produktionen i ett växande bolag
Möjlighet att växa i rollen i takt med erfarenhet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: karriar@bravision.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Montör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bra Vision Scandinavia AB
(org.nr 556207-3790)
Böksholmsvägen 9 (visa karta
)
363 41 BRAÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9701762