Montörer | Industri i Örnsköldsvik | Manpower
Manpower Aktiebolag / Tele- och elektronikmontörsjobb / Örnsköldsvik Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Örnsköldsvik
2026-07-21
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Är du en noggrann och ansvarstagande montör som trivs i en teknisk och strukturerad produktionsmiljö? Vi på Manpower söker nu flera montörer till ett långsiktigt konsultuppdrag hos en stor och välrenommerad industriverksamhet i Örnsköldsvik. Här får du möjlighet att arbeta med avancerade tekniska produkter i en miljö där kvalitet, säkerhet och samarbete står i fokus. Tillsättning sker löpande - varmt välkommen med din ansökan!
Ort: Örnsköldsvik
Start: Omgående
Uppdragslängd: Konsultuppdrag på 12 månader
Arbetstider: Dagtid, Heltid
Övrig information: Arbetet utförs på plats hos kund i Örnsköldsvik
Om jobbet som montör
Som montör hos oss på Manpower, ute hos vår kund inom industrin i Örnsköldsvik, arbetar du med detalj- och slutmontering av avancerade fordon och delsystem. Rollen omfattar mekaniska, hydrauliska och elektriska moment samt dokumentation och avrapportering i digitala system. Du blir en del av ett team där struktur, säkerhet och kvalitet är avgörande för verksamheten.
Arbetet sker enligt ritningar och tekniska instruktioner och innebär både självständigt ansvar och nära samarbete med kollegor. Beroende på din kompetens kan även felsökning, reparation och service förekomma.
Exempel på arbetsuppgifter:
Detalj- och slutmontering av komponenter och delsystem
Arbete enligt ritningar och tekniska instruktioner
Mekaniskt, hydrauliskt och elektriskt montage
Dokumentation och avrapportering av utfört arbete i digitala system
Medverkan i förbättrings- och kvalitetsarbete
Felsökning, reparation och service
Den vi söker
Vi söker dig som är noggrann, kvalitetsmedveten och ansvarstagande. Du trivs i en teknisk miljö med tydliga processer och höga krav på säkerhet och kvalitet. Som person är du samarbetsvillig, kommunikativ och bidrar till en god teamkänsla. Du vågar också säga ifrån om något inte uppfyller uppsatta krav.Publiceringsdatum2026-07-21Kvalifikationer
Traverskort
Förmåga att läsa och förstå ritningar och tekniska instruktioner
God förmåga att planera och driva ditt eget arbete
God samarbets- och kommunikationsförmåga
Vana att dokumentera arbete i text och bild
God IT‐vana
Mycket Goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande:
Erfarenhet av mekaniskt, hydrauliskt eller elektriskt montage
Erfarenhet av arbete med avancerade tekniska produkter
Erfarenhet av integrationsarbete (t.ex. optik, elektronik eller system)
Erfarenhet av SAP, MoA, ARAS eller liknande system
Erfarenhet av felsökning och servicearbete
Säkerhet och kontroller
Uppdraget omfattas av exportkontroll, vilket innebär särskilda krav kopplade till medborgarskap och sekretess.
Information om bakgrundskontroll
I enlighet med våra kunders krav genomförs i denna rekrytering en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret som en del av anställningsprocessen. Genom att ansöka till tjänsten samtycker du till att vi får använda dina personuppgifter för detta ändamål.
Den information som inhämtas motsvarar uppgifter ur polisens brotts- och belastningsregister. Uppgifterna laddas inte ner, lagras inte och används endast för bedömning kopplat till aktuell tjänst.
Samtycke är frivilligt och kan återkallas när som helst. Notera att giltigt samtycke krävs för att kunna slutföra rekryteringsprocessen.
Vad kan Manpower erbjuda dig?
Som konsult hos Manpower har du alla möjligheter att forma din framtid utifrån din kompetens, dina behov och dina önskemål. Vi samarbetar med många populära arbetsgivare och kan öppna dörrarna till nya, spännande uppdrag. Du får en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Sök tjänsten idag!
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Julia Höglund, via mejl: Julia.Hoglund@jeffersonwells.se
.
Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan omgående men notera att vi INTE tar emot ansökningar via mail.
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower Aktiebolag
(org.nr 556348-1588)
Hamngatan 15A (visa karta
)
891 64 ÖRNSKÖLDSVIK Arbetsplats
Manpower Kontakt
Contact
Julia Höglund Julia.Hoglund@jeffersonwells.se Jobbnummer
10008247