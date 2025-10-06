Montörer för kommande uppdrag sökes!
Montörsjobb / Boden
2025-10-06
Om kundföretaget
Vi söker engagerade och noggranna montörer för kommande uppdrag hos vår kund. Om du har erfarenhet av montagearbete och vill vara en del av ett dynamiskt team, då kan detta vara jobbet för dig.Publiceringsdatum2025-10-06Arbetsuppgifter
Som montör kommer du att arbeta med montering och installation av olika komponenter och produkter enligt ritningar och instruktioner. Arbetet innebär ofta att du arbetar med både manuella och maskinella hjälpmedel för att säkerställa hög kvalitet och effektivitet.Profil
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av montage eller inom industri, men det är inget krav. Vi lägger störst vikt vid personliga egenskaper, vi vill att du skall vara engagerad och driven. Du har positiv inställning och god social förmåga. Arbetet kräver att du tar ansvar för din egen insats och är självgående, samtidigt som du trivs och fungerar bra med att samarbeta i ett arbetslag.
Övrig information
Intervjuer sker löpande och platsen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, tveka därför inte att skicka in din ansökan.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post, utan du söker tjänsten med en registrerad profil på vår hemsida genom att följa ansökningslänken i annonsen.
Är du den konsulten vi letar efter, varmt välkommen med din ansökan sök redan idag.
För vidare frågor kontakta Desire Lindberg 0705172638 Desire@konsultia.se
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
En stor del av framgångssagan Sverige möjliggjordes av industriföretagens framfart under 1900-talet. Arbetstillfällen skapades, skatteintäkter genererades och många bolag tog sig ut på en global marknad. Det vill vi ska fortsätta.
Konsultias bemanningslösningar hjälper industrin med kompetensförsörjning och produktion i balans. Genom schyssta villkor och en värderingsdriven företagskultur attraherar vi medarbetare som gör skillnad varje dag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag och har kollektivavtal. Du får marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Företaget är kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Konsultia har kontor i Borlänge, Bollnäs, Sundsvall, Örnsköldsvik, Umeå, Skellefteå, Piteå och Luleå. Läs gärna mer om oss på www.konsultia.se Ersättning
Konsultia Kontakt
