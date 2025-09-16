Montörer för kommande uppdrag runt Borås
Vi söker framtida montörer - skicka in din intresseanmälan redan idag!
Är du en händig, noggrann och lösningsorienterad person med erfarenhet av montering? Vi söker montörer till kommande uppdrag och framtida rekryteringar inom industri, produktion och tekniskt montage.
Anmäl ditt intresse idag och bli en del av vårt kandidatnätverk!

Om tjänsten
Som montör arbetar du med att montera produkter, komponenter eller maskindelar enligt ritning, instruktioner eller specifikationer. Arbetet kan utföras både i verkstadsmiljö, på fältet eller i produktionslinje - beroende på uppdrag.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Mekanisk montering av delar och komponenter
Användning av handverktyg, elverktyg och momentnycklar
Läsa och följa ritningar eller arbetsinstruktioner
Kvalitetskontroll av färdiga produkter
Enklare felsökning och justering
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av montering (industriell eller teknisk)
Kan läsa och tolka ritningar
Är noggrann, ansvarstagande och har ett gott öga för detaljer
Trivs med praktiskt arbete och problemlösning
Talar och förstår svenska
Meriterande:
Erfarenhet av el-, finmekanik- eller hydraulikmontage
Truckkort eller traverskort
Tekniskt gymnasieprogram eller likvärdig utbildning
Om verksamheten
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar affärsfokus, engagemang, glädje och ansvarstagande.
