Montörer

Solcells Montörer 11 AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Göteborg
2025-09-22


Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Solcells Montörer 11 AB i Göteborg

Solcells Montörer 11 AB är ett snabbt växande företag specialiserat på installation av stora solcellsanläggningar för kommersiella fastigheter. Vi arbetar nära stora kunder. Vår vision är att "ändra världen - ett tak i taget" genom att leverera högkvalitativa solenergilösningar.

Publiceringsdatum
2025-09-22

Dina arbetsuppgifter
Installation av solcellspaneler på tak och mark
Montering av montage- och kabelsystem
Dragning och anslutning av DC/AC-kablar
Arbete i team med montörer, elektriker och projektledare
Säkerställa att installationer utförs enligt gällande standarder och säkerhetsföreskrifter

Kvalifikationer
Erfarenhet av bygg/installation är meriterande men ej krav - vi erbjuder upplärning
God fysik och vilja att arbeta utomhus i olika väderförhållanden
Noggrann, ansvarstagande och bra samarbetsförmåga
Språkkunskaper i svenska eller engelska

Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön enligt kollektivavtal
Möjlighet att utvecklas i en växande bransch
Fortlöpande utbildningar inom solcellsteknik och elsäkerhet
Arbete i ett engagerat och professionellt team

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
E-post: hr@solcellsmontorer.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Solcells Montörer 11 AB (org.nr 559329-7053)
Aröds Industriväg 60 (visa karta)
417 05  GÖTEBORG

Arbetsplats
Göteborg

Jobbnummer
9520491

Prenumerera på jobb från Solcells Montörer 11 AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Solcells Montörer 11 AB: