Montörer
Solcells Montörer 11 AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Göteborg Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Göteborg
2025-09-22
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Solcells Montörer 11 AB i Göteborg
Solcells Montörer 11 AB är ett snabbt växande företag specialiserat på installation av stora solcellsanläggningar för kommersiella fastigheter. Vi arbetar nära stora kunder. Vår vision är att "ändra världen - ett tak i taget" genom att leverera högkvalitativa solenergilösningar.Publiceringsdatum2025-09-22Dina arbetsuppgifter
Installation av solcellspaneler på tak och mark
Montering av montage- och kabelsystem
Dragning och anslutning av DC/AC-kablar
Arbete i team med montörer, elektriker och projektledare
Säkerställa att installationer utförs enligt gällande standarder och säkerhetsföreskrifterKvalifikationer
Erfarenhet av bygg/installation är meriterande men ej krav - vi erbjuder upplärning
God fysik och vilja att arbeta utomhus i olika väderförhållanden
Noggrann, ansvarstagande och bra samarbetsförmåga
Språkkunskaper i svenska eller engelska
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön enligt kollektivavtal
Möjlighet att utvecklas i en växande bransch
Fortlöpande utbildningar inom solcellsteknik och elsäkerhet
Arbete i ett engagerat och professionellt team Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
E-post: hr@solcellsmontorer.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solcells Montörer 11 AB
(org.nr 559329-7053)
Aröds Industriväg 60 (visa karta
)
417 05 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborg Jobbnummer
9520491