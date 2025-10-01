Montörer - Norr om Stockholm!
2025-10-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Har du rätt driv, engagemang och vilja att utvecklas? Då kan du komma långt hos oss, även om du inte har tidigare erfarenhet som montör. På Westaff tror vi att med rätt inställning kan du snabbt växa in i rollen och bli en viktig del av vårt team!
Om tjänstenVi söker nu montörer till teknikföretag norr om Stockholm som arbetar med högkvalitativa produkter inom elektronik och finmekanik. I rollen kommer du att arbeta praktiskt med montering av komponenter, enligt instruktioner och ritningar.
Du blir en del av ett team som fokuserar på kvalitet, noggrannhet, effektivitet och du bidrar till att produktionen flyter på så smidigt som möjligt.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Montering av tekniska och mekaniska komponenter.
• Följa ritningar och instruktioner noggrant.
• Kvalitetskontroller under och efter montering.
• Packning och förberedelse för leverans.
• Bidra till förbättring av arbetsmetoder.
Tidigare erfarenhet som montör är meriterande men inget krav, vi tror att rätt personlighet och vilja att utvecklas är det viktigaste.
Tjänsten är på heltid och innebär arbete på dagtid eller 2-skift beroende på uppdrag.
Vem är du?Det vi värdesätter mest är din attityd och vilja att göra ett bra jobb. Du trivs i en praktisk roll där du får använda händerna, och du är noggrann, ansvarstagande och gillar att jobba i ett team.
Du är lösningsorienterad och van att ta egna initiativ om något inte fungerar. Har du dessutom ett tekniskt intresse, så kommer du snabbt att lära dig moment och verktyg i rollen.
Krav:- Tekniskt intresse och vilja att lära nytt.
• Svenska i tal och skrift.
• Körkort och tillgång till bil.
• Möjlighet att arbeta skift (dag/kväll).
Meriterande (men inte krav):
Erfarenhet av montering inom elektronik, teknik eller industri.
Kunskap i att läsa ritningar eller arbetsinstruktioner.
Tidigare arbete inom produktion, lager eller verkstad.
Erfarenhet av finmontering, lödning eller ESD-säker miljö.
AnsökanVarmt välkommen med din ansökan via länken nedan! Urval sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post.
Om WestaffWestaff är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi jobbar nära både kunder och kandidater för att matcha rätt person med rätt jobb. Hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och goda utvecklingsmöjligheter.
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WeStaff Sweden AB
(org.nr 559368-8319) Arbetsplats
WeStaff Sweden Jobbnummer
9536177