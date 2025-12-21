Montör till Work System Sökes
Vi söker nu en montör av kåpor och bilutrustning till Work System - ett expansivt och värderingsdrivet bolag som sedan 2009 utvecklar och tillverkar smarta, krocktestade och modellanpassade bilinredningar för servicebilar.
Work System gör skillnad i yrkesproffsens vardag genom lösningar som skapar ordning, ökar säkerheten och effektiviserar arbetsdagen. Företaget kombinerar innovation, kvalitet och omtanke med en stark laganda och ett genuint engagemang för både medarbetare och kunder.
Work System är Great Place to Work-certifierat och placerade sig 2025 på plats 12 bland Sveriges bästa arbetsplatser i kategorin medelstora bolag. Idag har bolaget cirka 115 medarbetare och är verksamt i hela Europa med egna anläggningar och partners. Huvudkontoret ligger i Tenhult, där även större delen av tillverkningen sker.Arbetsuppgifter
Som montör av kåpor och bilutrustning blir du en viktig del av teamet vid Work Systems huvudkontor i Tenhult. Avdelningen arbetar med att ta fram och producera specialanpassade produkter som antingen levereras direkt till kund eller monteras på Work Systems anläggningar i Sverige och övriga Europa.
I tjänsten kommer du huvudsakligen att arbeta med tillverkning och montering av bland annat:
• Nya och uppdaterade flakkåpor
• Tak- och flakskyltar
• Utrustning för flak
• Slädar
Arbetet sker utifrån tekniska ritningar och kundorder som hanteras digitalt i företagets affärssystem via surfplatta. Rollen kräver stor noggrannhet, god hantverksskicklighet och ett tydligt kvalitetstänk. Du arbetar främst med aluminium som material och har tillgång till rätt verktyg och utrustning för att kunna utföra arbetet effektivt och säkert.
Du får en gedigen introduktion i samband med anställning, där upplärning och arbetsuppgifter anpassas efter din bakgrund, erfarenhet och hur snabbt du blir självgående i rollen.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som är praktiskt lagd, positiv och driven, med ett genuint intresse för tillverkning och montering. Du trivs i en roll där kvalitet och problemlösning står i fokus och där både självständigt arbete och samarbete är en naturlig del av vardagen.
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av exempelvis hantverk, montering, finsnickeri eller liknande.
Minst två av följande punkter bör stämma in på dig:
• Du är noggrann, strukturerad och har lätt för att prioritera arbetsmoment
• Du har ett kreativt intresse för tillverkning och praktiskt arbete
• Du kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
• Du har erfarenhet av arbete med 12V (meriterande)
• Erfarenhet från påbyggarbranschen är ett stort plus
Svenska i tal och skrift är ett krav för tjänsten.
Information och kontakt
• Placeringsort: Tenhult (huvudkontor)
• Omfattning: Heltid, tillsvidare (börjar med 6 månaders visstidsanställning via Wikan Personal)
Arbetstider: Måndag-fredag 06:30-15:15, flextid
Start: Enligt överenskommelse
Lön: Fast lön samt pension och försäkringar enligt avtal
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi ser därför att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
