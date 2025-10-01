Montör till vår kund i konsultbranschen!
Simplified Recruitment Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Örnsköldsvik Visa alla maskiningenjörsjobb i Örnsköldsvik
2025-10-01
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Simplified Recruitment Sweden AB i Örnsköldsvik
, Kramfors
, Sollefteå
, Härnösand
, Umeå
eller i hela Sverige
Inledning
I den här rollen kommer du bli anställd som konsult hos vår kund inom konsultbranschen, där kunden beskriver uppdraget som följande:
Vi sätter människan först och är nästa generations konsultbolag inom management, projektledning, produkt- och produktionsutveckling. Vi vet vad som gör dig bättre och är delaktiga genom hela lösningen med kapacitet att leverera hållbara resultat.
Sedan starten 2021 har vi kontinuerligt växt med de absolut bästa konsulterna inom vår bransch, för att säkerställa att våra kunder och samarbetspartners ständigt får den kvalité som de kan förvänta sig av oss.
Våra medarbetare är det viktigaste vi har
Det vi främst söker efter för att säkerställa en bra matchning mellan oss är dina personliga egenskaper och värderingar. De tekniska kompetenserna och erfarenheterna är såklart viktiga, men med rätt personliga förutsättningar som grund så är vi trygga i att det tekniska kommer att utvecklas snabbt. Bli en del av oss, tillsammans utvecklar vi nu ett fantastiskt företag och skapar de bästa förutsättningar för att alla ska lyckas!
Konsultrollen
I den här rollen kommer du bli anställd som konsult hos vår kund inom konsultbranschen och initialt arbeta på uppdrag inom försvarsindustrin. Som montör hos vår kund kommer du att vara delaktig i detaljmontering och slutmontering av högteknologiska komponenter och delsystem på deras avancerade fordon. Arbetet ställer höga krav på precision, kvalitet och ett fackmannamässigt arbetssätt och utförs i enlighet med fastställda tillverkningsunderlag, som kan vara både utskrivna och digitala. Rollen innebär många interna kontaktytor och ger dig möjlighet att bygga en unik kompetens inom kundens fordon och system.Krav och önskemål
Till rollen söker vi dig som har:
Gymnasieutbildning, exempelvis inom fordonsmekanik eller annan relevant praktisk utbildning, alternativt motsvarande kunskaper genom erfarenhet.
Kunskap och förmåga att läsa ritningar och instruktioner.
Praktisk erfarenhet av montering och att skruva i fordon.
Arbetet ställer höga krav på samarbetsförmåga och att tillsammans med kollegor säkerställa att planerad produktionstakt hålls.
Som person har du ett driv och är villig att lära, du är lösningsfokuserad och ansvarsfull, och anser att kvalité är viktigt för dig. Vidare är du noggrann, strukturerad och vill lämna ifrån dig ett väl utfört arbete. Du tycker om att arbeta tillsammans med andra i team men kan också arbeta självständigt.Publiceringsdatum2025-10-01Övrig information
Lön och förmåner skräddarsys för att passa dig, oavsett i vilken fas i livet du befinner dig i. Givetvis är vår kund kollektivavtalsanslutna.
Din nya yrkesresa börjar med att du skickar ett personligt brev där du beskriver varför du är rätt för oss, och vi för dig, samt bifogar ditt professionella CV. Intervjuer sker löpande och tjänster kan tillsättas innan sista ansökningsdag.Eftersom kunden arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från deras kunder, så måste alla som arbetar där genomgå säkerhetskontroll och drogtest inför anställning.Stad: Örnsköldsvik med omnejd
Omfattning: Heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Kontaktperson för rekryteringen: ellen.lektorp@simplifiedco.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplified Recruitment Sweden AB
(org.nr 559239-8142) Kontakt
Alexander Lundgren alexander.lundgren@simplifiedco.se Jobbnummer
9534556