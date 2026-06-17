Montör till Testing
NKT HV Cables AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Karlskrona Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Karlskrona
2026-06-17
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Company description:
At NKT in Karlskrona, we develop and manufacture high voltage power cables that enable the transition to renewable energy. Here, you will be part of an international engineering centre with advanced high voltage test halls, modern cable production and the cable laying vessel NKT Victoria. As Connectors, we collaborate to develop innovative technology that connects a greener and more sustainable world. NKT is headquartered in Denmark and operates in more than 30 countries.NKT - We connect a greener world. www.NKT.com.
Job description:Bli en del av ett globalt företag och en viktig del i den gröna omställningenVill du ha ett varierat och lärorikt arbete med ett brett ansvarsområde? Då kan rollen som montör inom OTR i Karlskrona vara något för dig.
Som montör inom OTR får du möjlighet att arbeta i en varierad roll med utvecklande arbetsuppgifter, samtidigt som du blir en del av ett engagerat och kunnigt team. Verksamheten omfattar flera olika områden där arbetet bedrivs både dagtid och i skiftgång (5‐skift), beroende på avdelning.Har du ett stort teknikintresse och trivs i en miljö där samarbete, noggrannhet och problemlösning är viktigt, då kan det här vara rätt nästa steg för dig.
En roll med breda ansvarsområdenInom OTR utförs bland annat rutinprov på samtliga kablar som produceras inom företaget och ansvarsområden inom avdelningen är rutinprov på landkablar (högspänningsprov, AC och DC), rutinprov på sjökablar, fibermätningar, inkopplingar och stötprover. Som montör arbetar du med både montering och avancerade mätningar. Utöver samarbetet med dina kollegor så kommer du få ett stort eget ansvar och möjlighet att utvecklas i rollen.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av:
Provuppkopplinga
Montage av kabeltillbehör
Kvalitetssäkring av våra leveranskablar
Diverse elektriska mätningar
Då vi utför en stor variation av elektriska provningar på kablar och tillbehör finns det stora möjligheter att även prova och lära sig andra arbetsuppgifter inom avdelningen.
Engagerad, positiv och noggrannFör att trivas i rollen behöver du vara engagerad, noggrann och ha ett lösningsorienterat förhållningssätt till utmaningar vi kan stöta på i vår vardag. Du är positiv och motiverar dina kollegor och du tycker om att samarbeta med andra. Du har ett stort teknikintresse och en förmåga att hantera mycket information.
Viktigt för tjänsten är:
Tekniskt intresse
Flytande svenska samt engelska Meriterande för tjänsten är:
Gymnasial utbildning inom ellära eller liknande
Tidigare erfarenheter som elektriker eller telemontör
Bli del av ett engagerad team i en internationell miljöVi tror att en mångsidig organisation möjliggör hållbar prestanda, och att en inkluderande och välkomnande kultur gör för en bättre arbetsplats. Vi är engagerade i att främja en mångsidig organisation och en kultur där människor från olika bakgrunder och med olika ståndpunkter kan trivas och inspireras att prestera sitt bästa. Du kommer att få spännande möjligheter att utveckla din egen karriär och attraktiva förmåner.
Är du intresserad av en karriär på ett expansivt företag och samtidigt bidra till den gröna omställningen? Läs mer om vårt erbjudande och lyssna på några röster från NKT Connectors här!
Kontaktuppgifter och ansökanAnsök via länken nedan med CV och personligt brev senast den 16 augusti, urval kommer ske löpande. Tester och bakgrundskontroller kan förekomma i våra rekryteringsprocesser.
Om du har frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Agnes Carlsson, agnes.carlsson@nkt.com
. Vänligen notera att vi med anledning av GDPR inte kan ta emot några ansökningar via e-post.
Vi samlar in konfidentiell feedback om kandidatupplevelsen för att förbättra vår rekryteringsprocess. Dina svar används endast i utvecklingssyfte och påverkar inte våra rekryteringsbeslut.
Observera att svarstiderna kan vara längre än vanligt under sommarperioden.Fackliga representanterIF Metall - Marcus Degerskär, +46 455 753 52
Välkommen med din ansökan!
#LI-AC2 #LI-Onsite Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8214-44252627". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NKT HV Cables AB
(org.nr 559079-0290)
371 65 KARLSKRONA (KARLS) Arbetsplats
NKT HV Cables Jobbnummer
9968680