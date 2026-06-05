Montör till Rimaster Cab & Mechanics
Rimaster Cab & Mechanics AB / Montörsjobb / Kinda Visa alla montörsjobb i Kinda
2026-06-05
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Om jobbet
Rimaster är ett globalt företag med ursprung och huvudkontor i Rimforsa i Sverige. Vi arbetar i huvudsak med komplex tillverkning/montering i korta serier och är en partner och ledande leverantör inom utveckling och produktion av kablage, elskåp, elektronik, hytter och mekanik för specialfordon och industriella system. Våra kunder är ofta världsledande produktägare inom sitt område – till exempel specialfordon för materialhantering, gruvdrift, skogs- och jordbruk samt industriella applikationer.
Rimaster Cab & Mechanics har sin verksamhet i en modern produktionsanläggning i Horn och där arbetar vi i huvudsak med montering av hytter, större systemsammansatta projekt/produkter samt mekaniktillverkning. Nu söker vi nya montörer som kan bidra till att utveckla verksamheten!
Vad tjänsten innebär
I rollen som montör kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att vara montering hytter. Du kommer ansvara för montering av kompletta enheter för leverans direkt till kund. Du rapporterar identifierade, korrigerade och förebyggande åtgärder. Du deltar i introduktion av nya projekt och medverkar givetvis i företagets förbättringsarbete avseende bland annat kvalitet och arbetsmiljö.
Vem är du
För arbete inom hyttmontering och annan montering ser vi gärna att du har gymnasiekompetens i Verkstad, Fordon eller El. Tidigare erfarenhet av tillverkningsindustri, bil mekanik eller liknande, är meriterande. Du behärskar svenska i tal och skrift då du måste kunna läsa kunders tillverkningsinstruktioner samt kommunicera med dina kollegor. Publiceringsdatum2026-06-05Dina personliga egenskaper
Vi söker personer som trivs i en dynamisk miljö och som ser utmaningar i att vara delaktig i utvecklingen av Rimaster. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du är en ansvarstagande lagspelare och jobbar effektivt och tar ditt arbete på största allvar. Du är praktiskt lagd och har god samarbetsförmåga, nyfiken och vill lära nytt. Du fungerar bra både självständigt och i gruppsammanhang. Du ser problemlösning som en utmaning samt att flexibilitet och effektivitet känns som en självklarhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Montör - RCM". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rimaster Cab & Mechanics AB
(org.nr 556718-1879)
Industrigatan 1 (visa karta
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590 42 HORN Kontakt
Ralf Lindskog 0494-79582 Jobbnummer
9950851