Montör till Persson Hyrmaskiner Göteborg

2026-04-22


Om Persson Hyrmaskiner
Din kompletta maskinuthyrare
Persson Hyrmaskiner erbjuder ett brett sortiment av maskiner och utrustning för bygg, anläggning och industri - alltid med kvalitet, tillgänglighet och service i fokus. Som komplett leverantör hjälper vi våra kunder hela vägen, från maskinuthyrning till TA-planer, trafikavstängningsmaterial och relevanta utbildningar

Om tjänsten
Persson Hyrmaskiner söker nu en montör till etableringsavdelningen i Göteborg. Arbetet innebär bland annat montage och etablering av byggbodar, montering av avspärrningar, montage av bygghissar samt anpassning och ombyggnad av bodar efter kundens behov. Arbetet är varierande och innebär både praktiskt arbete, problemlösning och kontakt med kollegor och kunder.

Din erfarenhet

Vi söker dig som
Har hantverksbakgrund eller erfarenhet från bygg/montering
Är praktiskt lagd och lösningsorienterad
Har B-körkort

Din personlighet

Vi söker dig som gillar praktiskt arbete och inte är rädd för att ta i när det behövs. Du är ansvarstagande, noggrann och kan arbeta både själv och tillsammans med andra. Du är lösningsorienterad, har en positiv inställning och trivs med ett varierande arbete på olika arbetsplatser.

Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag!
Denna rekrytering sker i samarbete med Bahusia.

Om Bahusia

Bahusia är den externa personalavdelningen för små och medelstora företag. Vi skapar kostnadseffektiva lösningar genom ständiga förbättringar av våra interna processer.
För mer information

Johan Koch
076-345 41 26

johan.koch@bahusia.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bahusia Personalförmedling AB (org.nr 556671-1452)
431 53  GÖTEBORG

