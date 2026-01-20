Montör till Neko Health!
Professionals Nord Stockholm AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Stockholm Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Stockholm
2026-01-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professionals Nord Stockholm AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Har du ett starkt tekniskt intresse och lång erfarenhet som montör? Är du intresserad av att vara en del av ett innovativt och växande företag med målsättning att förbättra hälsobranschen? Då kan rollen hos Neko Health vara precis vad du letar efter!
Information om tjänsten
Neko Health är ett innovativt bolag som arbetar för att förändra synen på hälsa och sjukvård genom att erbjuda avancerad och preventiv medicinsk sjukvård. Via omfattande helkroppsskanningar och avancerad teknik ger de sina kunder möjlighet att övervaka och förbättra sin hälsa. Deras utbud innebär en heltäckande analys av kroppen, inklusive vener, hjärta, hud och blodprover. Neko Health arbetar ständigt för att förbättra och utveckla sin teknologi, det med engagerad och kompetent personal som delar intresset att förbättra sjukvården.Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer att vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos Neko Health under 6 månader. Förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet så finns det goda möjligheter till övergång direkt till Neko. Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och alla frågor kring tjänsten går till linnea.grass@pn.se
Du erbjuds
En inspirerande arbetsmiljö med fokus på innovativ teknik
Möjligheten att vara en del av ett företag som strävar efter att förbättra och förändra sjukvården med människan i fokus
Goda utvecklingsmöjligheter i ett växande bolagPubliceringsdatum2026-01-20Dina arbetsuppgifter
Som montör på Neko Health arbetar du tillsammans med drivna och tekniskt intresserade kollegor. Teamet består av hårdvaruutvecklare, mekanikkonstruktörer, optikingenjörer och montörer som arbetar nära varandra för att leverera produkter av högsta kvalitet.I rollen som montör arbetar du i ett team vars huvudsakliga ansvar är att montera olika elektriska, optiska, finmekaniska och mekaniska komponenter för medicintekniska tillämpningar. Produkterna är bland de senaste på marknaden, vilket innebär att du kommer att arbeta med både prototyper, mindre serier och enheter för produktion och uppgradering av befintliga enheter. Det innebär också att du kommer att samarbeta nära ingenjörer för att identifiera utmaningar och komma med förbättringsförslag, där din erfarenhet och insikt kommer att vara avgörande.
Du kommer bland annat att:
Arbeta med montering av mekaniska, finmekaniska, medicintekniska och optiska komponenter.
Arbeta med dragning av kablar och elektriska kopplingar i styrskåp.
Genomföra olika produktionstester för att säkerställa kvalitet.
Arbeta med montering av prototyper, förserier och uppgraderingar för internt bruk.
Arbeta med kittning och materialhantering.
Vi söker dig som
Har tidigare erfarenhet av finmekanik, optik, elektronik eller montage
Har tidigare erfarenhet inom lasrar och/eller kretskort
Har förståelse för ESD och spårbarhet
Har ett tekniskt intresse
Vid denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper, då det är avgörande för hur du kommer att lyckas i rollen och företaget. Det är viktigt att du trivs i en miljö där saker snabbt kan förändras och är flexibel i ditt arbetssätt. Arbetet kräver att du självständigt driver ditt arbete framåt på egen hand samtidigt som du har en god samarbetsförmåga då arbetet innebär både självständiga och teambaserade uppgifter. Dessutom är det av yttersta vikt att du har förmågan att ta emot och utföra instruktioner med hög noggrannhet. Enligt interna riktlinjer hos Neko Health kommer vi vid den här rekryteringsprocess att genomföra en bakgrundskontroll för aktuella kandidater i processen.
START: Omgående
OMFATTNING: Heltid
STAD: Stockholm
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Linnéa Grass - linnea.grass@pn.se
#Neko-Health #elektronik #teknik #teknikerer #montör #mekanik #assembler #fitter
Sök tjänsten nedan genom att fylla i din information samt bifoga dokument. Logga gärna vidare in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto, här kan du skapa din kandidatprofil vilket utökar din chans till drömjobbet! Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@pn.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Stockholm AB
(org.nr 559334-4665), https://www.nekohealth.com/se/sv Arbetsplats
Neko Health AB Kontakt
Linnéa Grass linnea.grass@pn.se Jobbnummer
9694251