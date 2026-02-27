Montör till medicinteknisk produktion

Processbemanning Svenska AB / Montörsjobb / Båstad
2026-02-27


Är du tekniskt intresserad och har erfarenhet från tillverkande industri? Vill du ta nästa steg och arbeta inom den spännande medicintekniska branschen? Vi söker just nu en engagerad montör till vår monteringsavdelning - en viktig roll i vår produktion där kvalitet, noggrannhet och teamarbete står i fokus.

2026-02-27

Vi söker dig som vill arbeta som montör hos vår kund i Torekov, strax utanför Ängelholm. Arbetsuppgifterna innefattar montering av färdigproducerade detaljer, maskinskötning, materialpåfyllning, samt inställning och omställning av maskiner. Du kommer även att kontrollera förpackningar och bipacksedlar. Dokumentation på både svenska och engelska ingår i arbetet. Tjänsten är med start omgående och på heltid med 2-skift.
Vem är du? Som person har du ett stort intresse för teknik och besitter ett noggrant tillvägagångssätt. Du har lätt för att sätta dig i nya arbetsuppgifter, har ett genuint intresse för maskiner, produktion och besitter god samarbetsförmåga. Du är strukturerad och ser möjligheter i ditt arbete och vill arbeta proaktivt för en välfungerande drift.
Krav för tjänsten:

Rök- och snusfri

God teknisk förståelse och intresse för att arbeta med händerna

Körkort och tillgång till bil

Erfarenhet av arbete inom tillverkande industri eller liknande produktionsmiljö

God förståelse i svenska och engelska både tal och skrift

Meriterande:

Erfarenhet av formsprutning alt. monteringsarbete

Arbetserfarenhet av läkemedelsindustrin och arbete i renrum är mycket meriterande

GMP-utbildning är mycket meriterande

Truckkort A+B meriternade men ej krav


Ansökan Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99. Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se.

Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Processbemanning Svenska AB (org.nr 556059-4987), https://processbemanning.teamtailor.com
Vasatorpsvägen 3 (visa karta)
254 57  HELSINGBORG

Processbemanning AB

9767457

