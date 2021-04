Montör till Lorries - W.H Produkter AB - Fordonsmontörsjobb i Umeå

W.H Produkter AB / Fordonsmontörsjobb / Umeå2021-04-06Montör / MekanikerÄr du tekniskt lagd och tycker om att arbeta praktiskt? Vill du arbeta på ett företag som tänker långsiktigt och ligger i framkant vad gäller ny teknik? Här erbjuds du en roll med frihet under ansvar där du får arbeta med engagerade kollegor.2021-04-06Företaget är baserat i Umeå och är generalagent för Lorries släpvagnar. Lorries är en en expansionsfas och personalstyrkan utökas löpande. Nya lokaler håller på att färdigställas för inflyttning under sensommaren.Arbetet består av diverse olika uppgifter. Du sätter ihop olika kåpor och släpvagnar, men det kan dyka upp andra sorters arbetsuppgifter och det viktiga är att du är nyfiken och engagerad i det som behöver göras.Du kommer att arbeta tillsammans med en erfaren montör för att sedan kunna utföra uppgifterna på egen hand.KompetensHar du erfarenhet från industrin, industriteknisk utbildning eller en bakgrund som fordonsmekaniker så är det en fördel. Att kunna utföra enklare eldragning, köra traktor och svetsa i aluminium är meriterande, men viljan att vilja lära sig och utvecklas är viktigare.Du behöver behärska det svenska språket i tal och skrift för att kunna ta emot instruktioner och kunna kommunicera med dina kollegor.Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och tror att du som söker är en engagerad person som är mån om att göra ett noggrant jobb som du känner dig stolt över. För att passa in på denna tjänst är det viktigt att du är flexibel, ansvarstagande och har en hög arbetsmoral. Vidare behöver du vara i god fysisk form och ha en bra energi då det förekommer tunga lyft. Du är händig, självgående, framåt och har ett positivt sätt i bemötandet av människor omkring dig.Övrig informationStart: Tillträde enligt överenskommelseAnställning: Provanställning i 6 månader som övergår till tillsvidareanställningAlla frågor hänvisas till Lorries rekryteringsansvarige, Calle Hällgren på info@whprodukter.se eller på 070-791 58 07.Lorries tillämpar löpande urval, så skicka därför in din ansökan redan idag.Varmt välkommen med din ansökan!Sista dag att ansöka är 2021-05-06W.H Produkter ABStrömvägen 1090132 Umeå5673585