montör till kund i solna
2025-08-21
Om tjänsten
Vi söker dig som kan hoppa på ett kort uppdrag hos ett globalt företag i Solna som producerar medicinteknisk utrustning. Där kommer du att arbeta med montering av medicinteknisk utrustning, säkerställa att material finns vid produktionslinjerna, packa, ta emot gods etc. Dina arbetsuppgifter är av varierande art då produktionen sker enligt beställning ifrån kund. Du ingår i ett team där samarbete och öppenhet är viktiga egenskaper för att du ska trivas samt för att arbetet ska bli väl utfört.
Arbetstiderna är dagtid 0700-1545
I din roll som Montör kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära:
• Tillverkning/montering av medicinteknisk utrustning i form av montering
Tjänsten som montör är ett konsultuppdrag med start omgående och är tänkt att pågå fram till 31/10 kan eventuellt förlängas, men inget man kan räkna med.
Om dig
Vi söker dig som har gymnasieutbildning eller motsvarande. Vi ser gärna att du har ett genuint intresse för teknik och montering/lödning, bygger datorer eller modellbyggen som du exempelvis håller på med på fritiden är en bra erfarenhet.
Det är mycket meriterande om du har ett lödcertifikat samt erfarenhet från arbete inom tillverkande industri med montering. Vidare ser vi att du är en lagspelare som har lätt för att samarbeta med andra. Ditt öppna sätt och din passion kommer att passa väl in på arbetsplatsen. Viktigt för tjänsten är att du utför ditt arbete på ett professionellt sätt.
Viktigt för tjänsten är:
• Att du har ett noggrant arbetssätt
• Att du är ordningsam
• att du trivs med att arbeta i team
• att du behärskar svenska språket i tal och skrift, då alla instruktioner mm sker på svenska
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:edvard.bergstedt@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan!
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Business Manger
Edvard Bergstedt Jobbnummer
9469980