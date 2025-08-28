Montör till kund i Hallsberg
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Är du montör och vill hitta ditt långsiktiga arbete? Vill du arbeta hos ett företag där man värdesätter kunskap, erfarenhet samtidigt som den individuella prestationen är viktig. Då kan tjänsten som montör till vår samarbetspartner vara rätt för dig!
Personprofil
Tjänsten passar dig som vill hitta en långsiktig arbetslösning inom montörsyrket. Det är av största vikt att du är noggrann och strukturerad, men ändå kan arbeta effektivt och leverera högsta kvalité. Du behärskar ritningsläsning, är självgående och trivs med att ta egna initiativ i ditt arbete.
För att lyckas i rollen som montör ser vi gärna att:
• Du har erfarenhet från montörsyrket
• Du är ansvarsfull och driven i ditt arbete
Start: Omgående
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Dagtid
Plats: Hallsberg
PerformIQ - rekrytering av personal med egenskaper från idrott/föreningsliv, är vår samarbetspartner och vi hänvisar eventuella frågor om tjänsten till Rekryteringskonsult Camilla Aurell på 073-3537541. Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande.
