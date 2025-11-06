Montör till kund i Göteborg
Eterni Sweden AB / Fordonsmontörsjobb / Göteborg Visa alla fordonsmontörsjobb i Göteborg
2025-11-06
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Fordonsmontörer på heltid sökes till kund i Göteborg
Är du en effektiv och noggrann person med tidigare erfarenhet inom fordonsbranschen? Har du bakgrund inom elektronik eller verkstadsarbete? Eller har du kanske ett brinnande intresse av fordon och mekanik och vill lära dig mer? Då ska du söka den här tjänsten idag!
Tjänsten innebär stora möjligheter till utveckling och du får erfarenhet av en varierad arbetsprocess. Vi söker engagerade och serviceinriktade medarbetare som har ambition att bli en del av ett härligt team. Publiceringsdatum2025-11-06Arbetsuppgifter
Tjänsten handlar om att montera påbyggnader på chassi utifrån ritningar och kunders önskemål, vilket medför orderspecifika och varierande arbetsmoment. Arbetet är förlagt under kvällstid i verkstadsmiljö tillsammans med kompetenta kollegor.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Montering
Ritningsläsning
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Rollen präglas av skicklighet, effektivitet och noggrannhet som resulterar i fordon med hög kvalitet. Vi söker medarbetare med olika kunskaps- och erfarenhetsnivåer från såväl fordonsteknik, elektronik och montering. Det krävs att du är självgående och ansvarstagande medarbetare som har tekniskt kunnande och kan föra effektiv kommunikation kring de monteringsarbeten som utförs.
Viktigt för tjänsten:
Tidigare erfarenhet av montering
Kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift
B-körkort
Trivs med ett fysiskt arbete
Meriterande:
Yrkeserfarenhet från fordonsbranschen.
Fordonsteknisk utbildning.
Erfarenhet av montering av lastbilskranar, lastbilspåbyggnader, entreprenadmaskiner eller övriga tunga fordon.
Erfarenhet av montering och installation av tunga fordons el- och/eller hydrauliksystem.
C-körkort
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som montör hos kund är ett konsultuppdrag på heltid med start omgående. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos kunden, för rätt person finns goda möjligheter att sedan gå över till en anställning direkt hos kunden.
ÖVRIG INFORMATION
Sök tjänsten genom att klicka på "sök denna tjänst" längst upp på den här sidan. Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan. Dina frågor angående rekryteringsprocessen svarar Amanda Olsson på via amanda.olsson@eterni.se
. Ansökningar via mail hanteras ej.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283) Arbetsplats
Eterni Sweden Kontakt
Amanda Olsson amanda.olsson@eterni.se Jobbnummer
9592498